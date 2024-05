Djokovič šokujúco končí v Ríme už v 3. kole, súper ho sfúkol za hodinu hry

Djokovič vraj po nešťastnom zásahu fľaše do hlavy cítil nevoľnosť a závraty. Jeho výkon podľa neho mohol byť ovplyvnený práve úderom. V sobotu ráno bral celú situáciu so sebe vlastným humorom, keď si nasadil na hlavu cyklistickú prilbu.

Tridsaťšesťročný Srb označil svoju prekvapivú prehru za "znepokojujúcu" v súvislosti s úrazom, ktorý utrpel po piatkovom postupe do tretieho kola.

"Včera som išiel na ľahší tréning, nič som necítil. Dnes pri veľkom strese to bolo dosť zlé. Nie z hľadiska bolesti, ale rovnováhy. Bol som úplne iný hráč ako pred dvoma dňami," uviedla svetová jednotka.

Djokovič tiež povedal, že pred blížiacim sa Roland Garros si dá urobiť vyšetrenia, aby zistil, čo sa deje.

"To, ako som sa cítil na kurte bolo, akoby sa do mojich tenisiek obul iný hráč. Je to trochu znepokojujúce," dodal Djokovič.

Tabilo ukončil svojmu Srbovi snahu o zisk rekordného 41. titulu z turnajov Masters 1000. Čiľan si zároveň pripísal prvé víťazstvo nad hráčom z elitnej desiatky.