Paríž prišiel o šampióna. Alcaraz nebude obhajovať titul na Roland Garros

Španielsky tenista Carlos Alcaraz nebude obhajovať titul na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Druhý hráč svetového rebríčka vzdal svoj štart pre zranenie zápästia, ktoré ho vyradilo zo hry už minulý týždeň v Barcelone. Svoje rozhodnutie oznámil na sociálnych sieťach.
Sedemnásobný grandslamový šampión pre problémy so zápästím odstúpil v Barcelone pred zápasom druhého kola. Vynechal aj terajší turnaj Masters v Madride.
Po sérii vyšetrení Alcaraz teraz uviedol, že bude potrebovať dlhší čas na zotavenie a nebude hrať ani na ďalších antukových turnajoch vrátane parížskeho grandslamu. Titul mal obhajovať aj na májovom Masters v Ríme.
"Po dnešných výsledkoch testov sme sa rozhodli, že najrozumnejšie bude byť opatrným a vynechať Rím aj Roland Garros. Namiesto toho počkať a vyhodnotiť vývoj situácie, kým sa rozhodneme, kedy bude možné sa vrátiť na kurt," napísal Alcaraz na sieti X.
"Je to pre mňa ťažké obdobie, ale som si istý, že z toho vyjdem silnejší," dodal.
Roland Garros odštartuje v Paríži 24. mája. Alcaraz chcel na antukovom grandslame zaútočiť na tretí titul v rade. Vlani triumfoval vo finále nad Jannikom Sinnerom po päťsetovej maratónskej bitke, ktorá trvala takmer päť a pol hodiny.
Kvôli zraneniu sa mu navyše vzdiali pozícia svetovej jednotky, na ktorej ho po víťazstve v Monte Carle vystriedal taliansky rival.