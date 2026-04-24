    Plíšková v Madride vyradila nasadenú favoritku, Rybakinová musela zápas otáčať

    Karolína Plíšková (Autor: SITA/AP)
    TASR|24. apr 2026 o 17:39
    Česká tenistka sa prebojovala do tretieho kola.

    Česká tenistka Karolína Plíšková postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Madride, keď ako nenasadená hráčka vyradila v piatkovom stretnutí 2. kola 33-ku podujatia Mariu Sakkariovú z Grécka 6:4, 7:6 (6).

    Skončila aj 34. nasadená Poľka Magdalena Frechová, ktorú zdolala Solana Sierrová z Argentíny 6:2, 6:4.

    Druhá nasadená Jelena Rybakinová z Kazachstanu zdolala Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovú 4:6, 6:3, 7:5.

    WTA Madrid 2026:

    dvojhra - 2. kolo:

    Solana Sierrová (Arg.) - Magdalena Frechová (Poľ.-34) 6:2, 6:4

    Anastasia Potapovová (Rak.) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:1

    Karolína Plíšková (ČR) - Maria Sakkariová (Gréc.-33) 6:4, 7:6 (6)

    Elise Mertensová (Belg.-19) - Alexandra Ealaová (Filip.) 6:2, 6:1

    Ľudmila Samsonovová (Rus.-20) - Janice Tjenová (Indon.) 6:2, 6:1

    Zeynep Sönmezová (Tur.) - Cristina Bucsová (Šp.-27) 6:1, 6:7 (4), 6:2

    Čeng Čchin-wen (Čína-32) - Sofia Keninová (USA) 1:6, 6:3, 6:3

    Sorana Cirsteaová (Rum.-25) - Tyra Caterina Grantová (Tal.) 6:2, 7:6 (5)

    Jelena Ostapenková (Lot.-21) - Simona Waltertová (Švajč.) 6:2, 7:5

    Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) 4:6, 6:3, 7:5

    Linda Nosková (ČR-13) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:3, 6:2

    Marta Kosťjuková (Ukr.-26) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:1, 6:3

    Tenis

