Nastávajúca svetová jednotka naďalej dominuje, čínska súperka nemala najmenšiu šancu

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila v stredu do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Nasadená dvojka si vo štvrťfinále poradila s Číňankou Čeng Čchin-wen za 74 minút hladko 6:1, 6:4.

O finále zabojuje proti víťazke duelu medzi Češkou Markétou Vondroušovou a domácou Madison Keysovou.