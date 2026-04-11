Andrejevová postúpila v Linzi do finále. Jej súperkou bude ďalšia ruská rodáčka

O titul na turnaji WTA v rakúskom Linzi zabojujú v nedeľu ruská tenistka Mirra Andrejevová a domáca reprezentantka Anastasia Potapovová.
Andrejevová postúpila do finále dvojhry po tom, ako si v pozícii nasadenej jednotky poradila s Rumunkou Elenou Ruseovou 6:4, 6:1. Druhýkrát v sezóne je vo finále a zahrá si o druhý tohtoročný a celkovo piaty titul kariéry.
Potapovová zdolala v druhom semifinálovom dueli Chorvátku Donnu Vekičovú takisto v dvoch setoch 6:4, 6:2. Od tohto roka reprezentuje Rakúsko a bude mať teda výhodu domáceho prostredia. Na konte má zatiaľ tri trofeje z okruhu WTA Tour.
