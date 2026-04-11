    Andrejevová postúpila v Linzi do finále. Jej súperkou bude ďalšia ruská rodáčka

    Ruská tenistka Mirra Andrejevová. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|11. apr 2026 o 19:32
    ShareTweet0

    O titul na turnaji WTA v rakúskom Linzi zabojujú v nedeľu ruská tenistka Mirra Andrejevová a domáca reprezentantka Anastasia Potapovová.

    Andrejevová postúpila do finále dvojhry po tom, ako si v pozícii nasadenej jednotky poradila s Rumunkou Elenou Ruseovou 6:4, 6:1. Druhýkrát v sezóne je vo finále a zahrá si o druhý tohtoročný a celkovo piaty titul kariéry.

    Potapovová zdolala v druhom semifinálovom dueli Chorvátku Donnu Vekičovú takisto v dvoch setoch 6:4, 6:2. Od tohto roka reprezentuje Rakúsko a bude mať teda výhodu domáceho prostredia. Na konte má zatiaľ tri trofeje z okruhu WTA Tour.

    WTA Linz 2026

    dvojhra - semifinále:

    Mirra Andrejevová (Rus.-1) - Elena Ruseová (Rum.) 6:4, 6:1

    Anastasia Potapovová (Rak.) - Donna Vekičová (Chor.) 6:4, 6:2

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Andrejevová postúpila v Linzi do finále. Jej súperkou bude ďalšia ruská rodáčka