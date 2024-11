Talianky hrali neskutočne, vravela Hrunčáková. Šramková si po prehre aj poplakala

V úvodnej dvojhre duelu s Taliankami proti Lucii Bronzettiovej nedokázala dobre rozohrané gemy dotiahnuť do úspešného konca.

"Talianky hrali neskutočne a zaslúžili si vyhrať. Je mi ľúto, že som nevedela premeniť šance a nejakým štýlom zvrátiť ten zápas alebo dostať ho aspoň do tretieho setu. Taký je tenis, teraz ma to veľmi mrzí, ale už s tým nič neurobím," zdôraznila Hrunčáková.

Pred začiatkom turnaja Slovenky nepatrili medzi favoritky, no v Malage potvrdili, že majú skvelého tímového ducha.

"Keby nám pred úvodným zápasom niekto povedal, že postúpime do finále, brali by sme to všetkými desiatimi. Triumf nad USA nám dodal veľké sebavedomie a vyradili sne aj ďalšie silné tímy, Austráliu i Veľkú Britániu."