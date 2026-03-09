Slovenské tenistky čaká boj o baráž. Lipták nominoval najsilnejšiu zostavu

Rebecca Šramková a kapitán tímu Matej Lipták
Rebecca Šramková a kapitán tímu Matej Lipták (Autor: TASR)
TASR|9. mar 2026 o 12:29
Slovenky sa predstavia na turnaji v Portugalsku.

V nominácii kapitána Mateja Liptáka na stretnutia v I. euro-africkej zóne Pohára Billie Jean Kingovej figuruje kvinteto hráčok Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Mia Pohánková, Tereza Mihalíková a Nina Vargová. Slovenský tím sa stretne v skupine A s Chorvátskom, Srbskom a Litvou.

Hrať sa bude od 7. do 11. apríla v portugalskom meste Oeiras. "Do Portugalska som sa rozhodol nominovať kvinteto hráčok Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Mia Pohánková, Tereza Mihalíková a Nina Vargová.

Verím, že sa nevyskytnú žiadne nepredvídateľné okolnosti a v tomto zložení v apríli aj naozaj vycestujeme," povedal Lipták pre portál www.stz.sk.

O postup zabojuje 16 tímov, ktoré rozdelili do štyroch skupín po štyroch. Účasť v jesennej baráži I. svetovej skupiny PBJK si vybojujú iba tri krajiny.

Do nižšej fázy súťaže zostúpia najhoršie štyri družstvá. Slovensko pri žrebe figurovalo ako najvyššie nasadená krajina a automaticky ho zaradili do A-skupiny.

Prvé tri hracie dni odohrajú tímy stretnutia v rámci skupiny, ktoré budú pozostávať z dvoch dvojhier a jednej štvorhry. Najlepšie zo štyroch tímov v skupinách nastúpia následne proti sebe v piatok 10. apríla na semifinále.

Víťazi semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže, zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe v sobotu 11. apríla o posledné postupové miesto.

