Finále? Málokto čakal, že budeme v Malage. Slovenský tenis čakajú dobré roky, vraví tréner

V Malage odohrali Slovenky skvelý turnaj. Do každého zápasu nastupoval tím vedený kapitánom Matejom Liptákom v pozícii outsidera, ale postupne vyradil USA, Austráliu, aj Veľkú Britániu. Za postup do finále vypísali organizátori prémiu 1 440 000 dolárov.

„Málokto čakal aj to, že sa dievčatá dostanú do Malagy, nieto ešte do finále. Rodí sa nový tím s mladými hráčkami. Staršie tam zapadli fantasticky svojou bojovnosťou, ukázali mladším, ako sa hrá za Slovensko. V tíme panovala dobrá chémia,“ povedal pre Sportnet tenisový tréner Mojmír Mihal, niekdajší kapitán fedcupového i daviscupového tímu Slovenska.

V prvej dvojhre prehrala Viktória Hrunčáková s Luciou Bronzettiovou 2:6, 4:6 Rebecca Šramková vzdorovala Jasmine Paoliniovej len niečo vyše hodiny a podľahla 2:6 a 1:6.

„Myslím si, že šanca na víťazstvo bola. Ak by Viki v druhom sete niektoré momenty otočila, mohol to byť iný zápas. Ale treba uznať kvality súperiek a zvlášť Paoliniovej. Bolo to vidno, že to čo dosiahla tento rok, nie je náhoda. Nemala takmer žiadnu slabinu. Rebecca sa ju pokúšala nájsť, len nevyšlo to asi podľa predstáv,“ hodnotila finále bývalá tenistka Martina Suchá.