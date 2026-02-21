Williamsová dostala voľnú kartu na prestížne podujatie. V Indian Wells sa predstaví po incidente

Štyridsaťpäťročná Venus Williamsová dostala voľnú kartu na prestížny tenisový turnaj v Indian Wells, ktorý je považovaný za piaty grandslam.
Bývalá svetová jednotka sa v kalifornskej púšti naposledy predstavila pred dvoma rokmi, vlani pozvanie usporiadateľov nevyužila.
Ešte pred návratom do Indian Wells má Williamsová v pláne hrať budúci týždeň na turnaji v Austine. Na Australian Open sedemnásobná grandslamová šampiónka vypadla v prvom kole v dvojhre aj štvorhre.
Turnaj v Indian Wells sestry Venus a Serena Williamsové viac ako dekádu bojkotovali kvôli incidentu z roku 2001, keď ich po vzájomnom semifinálovom dueli vybučali diváci a nepriateľsky sa správali k Serene aj po jej následnom finálovom víťazstve. Serena sa na turnaj vrátila až v roku 2015, Venus o rok neskôr.
Tohtoročný ročník BNP Paribas Open sa bude hrať 4. až 15. marca.