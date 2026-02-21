    Williamsová dostala voľnú kartu na prestížne podujatie. V Indian Wells sa predstaví po incidente

    Venus Williamsová, archívna snímka.
    Venus Williamsová, archívna snímka. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|21. feb 2026 o 11:17
    ShareTweet0

    Bývalá svetová jednotka sa v kalifornskej púšti naposledy predstavila pred dvoma rokmi.

    Štyridsaťpäťročná Venus Williamsová dostala voľnú kartu na prestížny tenisový turnaj v Indian Wells, ktorý je považovaný za piaty grandslam.

    Bývalá svetová jednotka sa v kalifornskej púšti naposledy predstavila pred dvoma rokmi, vlani pozvanie usporiadateľov nevyužila.

    Ešte pred návratom do Indian Wells má Williamsová v pláne hrať budúci týždeň na turnaji v Austine. Na Australian Open sedemnásobná grandslamová šampiónka vypadla v prvom kole v dvojhre aj štvorhre.

    Turnaj v Indian Wells sestry Venus a Serena Williamsové viac ako dekádu bojkotovali kvôli incidentu z roku 2001, keď ich po vzájomnom semifinálovom dueli vybučali diváci a nepriateľsky sa správali k Serene aj po jej následnom finálovom víťazstve. Serena sa na turnaj vrátila až v roku 2015, Venus o rok neskôr.

    Tohtoročný ročník BNP Paribas Open sa bude hrať 4. až 15. marca.

    Tenis

    Tenis

    Venus Williamsová, archívna snímka.
    Venus Williamsová, archívna snímka.
    Williamsová dostala voľnú kartu na prestížne podujatie. V Indian Wells sa predstaví po incidente
    dnes 11:17
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Williamsová dostala voľnú kartu na prestížne podujatie. V Indian Wells sa predstaví po incidente