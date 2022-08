Možno hrala dvojhru naposledy. Venus zložila poklonu aj súperka

NEW YORK. Na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open sa so "singlovým pavúkom" rozlúčilo viacero známych mien.

"Bol to určite najdlhší čas, ktorý som strávila mimo tenisu a bez rakety v ruke. Bola to pre mňa úplne nová skúsenosť," povedala Williamsová.

Kým jej sestra už pred turnajom oznámila, že po US Open ukončí kariéru, budúcnosť Venus zostáva nejasná. Mnohí sa pýtajú či to bol jej posledný singlový zápas a či tiež neoznámi koniec úspešnej kariéry.

"Momentálne sa sústredím len na štvorhru," povedala a s úsmevom dodala, že to bol Serenin nápad: "Ona je šéfka, takže robím všetko, čo mi povie."

Pre Venus to bol už 23. štart na US Open, na ktorom sa už v roku 1997 ako tínedžerka prebojovala do finále. Bola to taktiež v jej podaní rekordná 91. účasť na grandslamovom turnaji.

"Venus pre ženský tenis znamená tak veľa. A nielen preň, ale pre celý tenis. Je to legenda," zložila Belgičanka poklonu o 14 rokov staršej súperke.