    Venus Williamsová sa v 45 rokoch vydala. Svadba trvala päť dní

    Venus Williamsová a jej manžel Andrea Preti
    Venus Williamsová a jej manžel Andrea Preti (Autor: SITA/AP)
    TASR|23. dec 2025 o 21:22
    Zosobášila sa s talianskym hercom.

    Slávna americká tenistka Venus Williamsová a herec Andrea Preti sa cez víkend zosobášili v Palm Beach na Floride.

    Bývalá svetová jednotka to v utorok oznámila na sociálnych sieťach. Podľa AP trvali svadobné oslavy päť dní.

    Štyridsaťpäťročná Williamsová sa v júli stala druhou najstaršou tenistkou, ktorá vyhrala zápas dvojhry na okruhu WTA.

    Na turnaji vo Washingtone vtedy poďakovala svojmu snúbencovi, ktorý ju povzbudzoval z tribúny. Tridsaťsedemročný Preti, ktorý pochádza z Dánska, je herec, režisér, scenárista a model.

    Williamsová sa v júli vrátila na tenisové kurty po dlhej 16-mesačnej pauze. Sedemnásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre plánuje v januári vstúpiť už do svojej 33. sezóny na okruhu WTA.

