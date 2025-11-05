Tenis je chutí aj v 45 rokoch. Venus Williamsová sa predstaví na ďalšom turnaji

WELLINGTON. Americká tenistka Venus Williamsová bude hrať na januárovom Auckland Classic vo veku 45 rokov.
Na prípravné podujatie pred Australian Open dostala sedemnásobná grandslamová víťazka voľnú kartu. Oznámili to organizátori turnaja.
Staršia zo sestier Williamsových sa vrátila na súťažné kurty len v auguste počas US Open po 16-mesačnej pauze.
Na Auckland Classic triumfovala v roku 2015, keď vo finále zdolala Carolinu Wozniacku. Má na konte päť titulov z Wimbledonu, dva z US Open a zlatú olympijskú medailu zo Sydney 2000.
„Je jednou z najväčších hráčok modernej éry a jej výkony na kurte hovoria samy za seba. Mimo kurtu tiež významne prispela k rozvoju tenisu a k podpore ženských hráčok po celom svete.
Svojou neochvejnou vášňou pre šport inšpirovala novú generáciu. Všetci športoví fanúšikovia by mali využiť túto príležitosť vidieť v akcii jednu z najväčších legiend športu,“ uviedol riaditeľ turnaja Nicolas Lamperin, ktorý dodal, že Venus je vo výbornej forme a kondícii.