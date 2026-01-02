Stane sa historicky najstaršou hráčkou. Mám množstvo spomienok, hovorí úspešná Američanka

Americká tenistka Venus Williamsová dostala od organizátorov nadchádzajúceho Australian Open (18. januára - 1. februára) voľnú kartu.
Vo veku 45 rokov sa tak stane historicky najstaršou hráčkou na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny.
Sedemnásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre sa predstaví v hlavnej súťaži v Melbourne prvýkrát od roku 2021. „Som nadšená, že sa vrátim do Austrálie a teším sa, že budem môcť súťažiť počas austrálskeho leta.
Mám množstvo neuveriteľných spomienok na tento turnaj a som vďačná za možnosť vrátiť sa na miesto, ktoré znamená tak veľa pre moju kariéru,“ citovala Williamsovú agentúra AFP.
Američanka je finalistka dvojhry na Australian Open z rokov 2003 a 2017, v Melbourne takisto štyrikrát vyhrala štvorhru. V zbierke má aj päť singlových titulov z Wimbledonu a dvakrát ovládla US Open.
Vekový rekord na Australian Open doteraz držala Japonka Kimiko Dateová, ktorá v roku 2015 prehrala v 1. kole dvojhry ako 44-ročná.
Venus Williamsová sa prvýkrát na Australian Open predstavila v roku 1998. Na turnaji má bilanciu 54 víťazstiev a 21 prehier.
S prípravou na grandslamové podujatie začne budúci týždeň, keď plánuje štartovať na turnaji v novozélandskom Aucklande, kde takisto obdržala od organizátorov voľnú kartu. Na okruh WTA sa vrátila po 16-mesačnej pauze vlani na US Open.