    VIDEO: Erraniová potvrdila svoje majstrovstvo. S krajanom ovládli nový format mix štvorhry

    Andrea Vavassori a Sara Erraniová.
    Andrea Vavassori a Sara Erraniová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. aug 2025 o 11:15
    ShareTweet0

    Deblový mix predchádzal hlavnej súťaži, ktorá sa začína v nedeľu 24. augusta.

    US Open 2025

    Finále - štvorhra mix:

    Andrea Vavassori, Sara Erraniová (obaja Tal.) - Casper Ruud, Iga Swiateková (Nór./Poľ.-3) 6:3, 5:7, 10:6

    NEW YORK. Talianska dvojica Andrea Vavassori a Sara Erraniová triumfovala v mixe štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.

    V prvom ročníku súťaže s upraveným formátom vo finále zdolali tretiu nasadenú nórsko-poľskú dvojicu Casper Ruud a Iga Swiateková 6:3, 5:7, 10:6. Víťazi si odniesli hlavnú cenu jeden milión dolárov.

    Deblový mix predchádzal hlavnej súťaži, ktorá sa začína v nedeľu 24. augusta. Cieľom organizátorov bolo zatraktívniť miešanú štvorhru a priniesť koncept, ktorý priláka pozornosť divákov a do súťaže pritiahne aj popredných singlistov.

    VIDEO: Víťazný bod Vavassoriho a Erraniovej

    Swiateková štartovala v súťaži iba pár hodín po tom, čo v pondelok získala titul na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. „Gratulujem súperom.

    Dokázali ste, že hráči miešaných štvorhier sú takticky vyspelejší ako hráči dvojhry. Bojovali sme až do konca a snažili sme sa, aby to bolo vyrovnané,“ citovala 24-ročnú Poľku agentúra AFP.

    Prvé tri kolá, vrátane stredajšieho semifinále, sa hrali na skrátené sety bez výhod a s 10-bodovým tajbrejkom namiesto tretieho setu. Finále sa hralo s tradičnými setmi do šesť a s 10-bodovým tajbrejkom.

    „Ukázali sme, že štvorhra je skvelý produkt. Myslím si, že bolo úžasné hrať na tomto kurte pred toľkými ľuďmi. Musím sa im z celého srdca poďakovať za atmosféru,“ povedal Vavassori pred zaplneným dvorcom Arthura Ashea.

    Pavúk miešanej štvorhry na US Open 2025

    Tenis

    Tenis

    Andrea Vavassori a Sara Erraniová.
    Andrea Vavassori a Sara Erraniová.
    VIDEO: Erraniová potvrdila svoje majstrovstvo. S krajanom ovládli nový format mix štvorhry
    dnes 11:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»VIDEO: Erraniová potvrdila svoje majstrovstvo. S krajanom ovládli nový format mix štvorhry