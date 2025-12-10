    Výkony Monačana sa dočkali ocenenia. Vo finálovej štvorke predčil aj českého hráča

    Valentin Vacherot.
    Valentin Vacherot. (Autor: TASR/AP)
    10. dec 2025
    Uspel v konkurencii ďalších troch nominovaných.

    Nové ocenenie mužskej tenisovej asociácie ATP za prelom roka získal monacký hráč Valentin Vacherot.

    Dvadsaťsedemročný tenista uspel v konkurencii ďalších troch nominovaných, medzi ktorými bol aj Jakub Menšík. ATP to oznámila na svojom webe.

    Vacherot v októbri senzačne ovládol turnaj Masters v Šanghaji, kde sa prebojoval do hlavnej súťaže z kvalifikácie a vybojoval svoj prvý triumf na elitnom okruhu.

    Turnaj tejto kategórie vyhral ako najnižšie postavený tenista v histórii – v rebríčku mu v tom čase patrilo 204. miesto.

    „Som nesmierne šťastný, že som získal cenu za prelom roka. Je to úžasný úspech pre mňa aj celý tím a výsledok všetkej práce, ktorú sme tomu tie roky venovali,“ uviedol Vacherot.

    „Všetka tá drina sa v októbri v Šanghaji a Paríži trochu prejavila a teraz som v rebríčku najvyššie v kariére. Dúfam, že v nasledujúcich rokoch pridám ďalšie ocenenia,“ povedal 31. hráč sveta.

    Dvadsaťročný Menšík sa do nominácie dostal najmä zásluhou triumfu na marcovom turnaji Masters v Miami, kde získal svoj prvý a zatiaľ jediný titul na okruhu ATP po finálovom víťazstve nad Srbom Novakom Djokovičom.

    V rebríčku sa počas roka posunul z 49. miesta až na 16. pozíciu. Momentálne je devätnásty.

    Hráčov na ocenenie nominovali členovia Medzinárodnej asociácie tenisových novinárov. O víťazovi rozhodli hráči, ktorí sa niekedy dostali na prvé miesto svetového rebríčka.

    Výkony Monačana sa dočkali ocenenia. Vo finálovej štvorke predčil aj českého hráča
    dnes 17:20
