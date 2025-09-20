Takmer identický priebeh. Američanky prehrali svoj prvý set, no obe sa potom vzchopili

Billie Jean King Cup - semifinále
USA - Veľká Británia 2:0
- Emma Navarrová - Sonay Kartalová 3:6, 6:4, 6:3
- Jessica Pegulová - Katie Boulterová 3:6, 6:4, 6:2
ŠEN-ČEN. Tenistky USA budú v nedeľu od 11.00 SELČ súperkami Talianok vo finále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v čínskom Šen-čene. V druhom semifinále zvíťazili nad Britkami 2:0.
O prvý bod pre americké farby sa postarala Emma Navarrová, ktorá zdolala Sonay Kartalovú 3:6, 6:4, 6:3.
Druhý bod pridala Jessica Pegulová po triumfe 3:6, 6:4, 6:2 nad Katie Boulterovou v dueli tímových jednotiek.