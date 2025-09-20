Takmer identický priebeh. Američanky prehrali svoj prvý set, no obe sa potom vzchopili

Jessica Pegulová.
Jessica Pegulová. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. sep 2025 o 16:51
Vo finále budú hrať proti Taliankam.

Billie Jean King Cup - semifinále

USA - Veľká Británia 2:0

  • Emma Navarrová - Sonay Kartalová 3:6, 6:4, 6:3
  • Jessica Pegulová - Katie Boulterová 3:6, 6:4, 6:2

ŠEN-ČEN. Tenistky USA budú v nedeľu od 11.00 SELČ súperkami Talianok vo finále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v čínskom Šen-čene. V druhom semifinále zvíťazili nad Britkami 2:0.

O prvý bod pre americké farby sa postarala Emma Navarrová, ktorá zdolala Sonay Kartalovú 3:6, 6:4, 6:3.

Druhý bod pridala Jessica Pegulová po triumfe 3:6, 6:4, 6:2 nad Katie Boulterovou v dueli tímových jednotiek.

Billie Jean King Cup

