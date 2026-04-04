Veterán je v životnej forme. Prvá stovka rebríčka ATP má najstaršieho debutanta

Argentínskemu tenistovi Marcovi Trungellitimu sa podarilo výsledkami na turnaji ATP v marockom Marakeši prepísať historické tabuľky.
Účasťou v semifinále sa stane najstarším debutantom v tzv. „open ére“ v prvej stovke svetového rebríčka ATP.
Tridsaťšesťročný Trungelliti zatiaľ získal na turnaji päť víťazstiev a v priebežnej verzii rebríčka figuruje pred semifinálovým duelom na 85. pozícii.
„V podstate celú kariéru bol môj veľký cieľ preniknúť do najlepšej stovky. V posledných dvoch rokoch som sa k tejto méte blížil, či už po mentálnej alebo hernej stránke. Je to úžasné.
Odolnosť a dôvera v samého seba je dôležitá. Byť v najlepšej stovke je skvelá vec, vyplatila sa vynaložená práca, ale stále si myslím, že je predo mnou ešte toho dosť,“ uviedol Argentínčan pre oficiálnu stránku ATP.
Trungelliti sa prvýkrát objavil na okruhu ATP v roku 2009 v Buenos Aires, doterajším maximom bolo 112. miesto v roku 2019.
Doteraz najstarším debutantom v najlepšej stovke bol Španiel Daniel Munoz de la Nava vo veku 33 rokov a 214 dní.