    Pohánková stroskotala na najlepšej. Indonézska tenistka získala svoj prvý titul na okruhu WTA

    Janice Tjenová
    Janice Tjenová (Autor: SITA/AP)
    ČTK|2. nov 2025 o 16:21 (aktualizované 2. nov 2025 o 17:51)
    Na turnaji v Indii môže navyše pridať titul aj vo štvorhre.

    WTA Chennai 2025

    Dvojhra - finále:

    Janice Tjenová (Indon.-4) - Kimberly Birrellová (Austr.-7) 6:4, 6:3

    CHENNAI. Indonézska tenistka Janice Tjenová získala svoj prvý titul na okruhu WTA.

    Dvadsaťtriročná hráčka zdolala vo finále dvojhry na turnaji v indickom Chennai v pozícii nasadenej štvorky Austrálčanku Kimberly Birrellovú 6:4 a 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Tjenová - Birrellová

    Tjenová, ktorá v druhom kole vyradila šampiónku z roku 2022 Lindu Fruhvirtovú a vo štvrťfinále Slovenku Miu Pohánkovú, sa titulu na okruhu WTA dočkala na druhý pokus.

    Prvýkrát vo finále neuspela v septembri v Sao Paule.

    V Chennai navyše môže Tjenová pridať titul tiež vo štvorhre. Spolu s krajankou Aldilou Sutjiadiovou vo finále nastúpia proti austrálsko-rumunskej dvojici Storm Hunterová, Monica Niculescuová.

