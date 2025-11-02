Pohánková stroskotala na najlepšej. Indonézska tenistka získala svoj prvý titul na okruhu WTA

WTA Chennai 2025
Dvojhra - finále:
Janice Tjenová (Indon.-4) - Kimberly Birrellová (Austr.-7) 6:4, 6:3
CHENNAI. Indonézska tenistka Janice Tjenová získala svoj prvý titul na okruhu WTA.
Dvadsaťtriročná hráčka zdolala vo finále dvojhry na turnaji v indickom Chennai v pozícii nasadenej štvorky Austrálčanku Kimberly Birrellovú 6:4 a 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Tjenová - Birrellová
Tjenová, ktorá v druhom kole vyradila šampiónku z roku 2022 Lindu Fruhvirtovú a vo štvrťfinále Slovenku Miu Pohánkovú, sa titulu na okruhu WTA dočkala na druhý pokus.
Prvýkrát vo finále neuspela v septembri v Sao Paule.
V Chennai navyše môže Tjenová pridať titul tiež vo štvorhre. Spolu s krajankou Aldilou Sutjiadiovou vo finále nastúpia proti austrálsko-rumunskej dvojici Storm Hunterová, Monica Niculescuová.