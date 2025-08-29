Spolieha sa na fanúšikov, sleduje vlastných aj súperov. Tóth nechce nič podceniť

BRATISLAVA. O dva týždne čaká slovenských tenistov v bratislavskom NTC dôležité stretnutie I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Kolumbii.
Lukáš Klein, Alex Molčan, Norbert Gombos a Miloš Karol, ktorí pripadajú do úvahy na nomináciu, sa začiatkom septembra predstavia na challengeri v Istanbule.
Do Turecka odcestovali aj kapitán slovenského tímu Tibor Tóth, tréner Ľubomír Kurhajec a kondičný kouč Dávid Olasz.
„Ďalší tréner Tomáš Krupa sa k nám na prípravu pripojí v Bratislave. Chalani budú hrať v Turecku okrem dvojhry aj štvorhru, takže to už celé smerujeme k Davis Cupu.
Pôvodne mal cestovať aj Lukáš Pokorný, no stopku mu vystavilo zranenie zápästia,“ uviedol Tóth v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
Šéf slovenskej lavičky pozorne sleduje aj výkony kolumbijských hráčov. „Samozrejme, mám prehľad, ako hrajú.
Viem, že v poslednom stretnutí za nich nehral Daniel Elahi Galan, tak uvidíme, v akej zostave prídu na Slovensko. Rebríčkové postavenie našich hráčov a Kolumbijčanov je veľmi podobné.
Najmä vo dvojhre, vo štvorhre sú na tom dokonca lepšie ako naši hráči. Šance tímov sú podľa mňa z tohto pohľadu pomerne vyrovnané. Verím však, že domáce prostredie urobí rozdiel, dokážeme ho využiť a zvíťazíme.“
Kapitánovi slovenského tímu by urobila radosť aj početná divácka kulisa, ktorá by v stretnutí hnala jeho tím dopredu.
„Kolumbia nie je súper až takého zvučného mena, ako keď tu hralo napríklad Taliansko. Verím však, že diváci sa prídu pozrieť najmä na našich hráčov, ako im to ide.
Bol by som veľmi rád, keby nám vytvorili dobrú atmosféru a hrali by sme pred peknou diváckou kulisou. Je to dôležité stretnutie, ktoré potrebujeme vyhrať, aby sme o rok zasa mohli bojovať o postup na finálový turnaj.
Rozhodne chceme s Kolumbiou vyhrať,“ zakončil Tóth, pre ktorého to bude už jedenáste stretnutie na slovenskej lavičke s bilanciou 4 víťazstvá – 6 prehier.