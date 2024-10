Bola to neuveriteľná jazda. Thiem dal bodku za kariérou rozlúčkovým zápasom

V New Yorku prehral prvé dva sety, ale dokázal nepriaznivý vývoj otočiť a po víťaznej päťsetovej dráme získal svoj prvý a jediný grandslamový titul v kariére.

Tridsaťjedenročnému Rakúšanovi vytvorili počas exhibície čestný špalier aj jeho bývalí tenisoví kolegovia Frances Tiafoe, Matteo Berrettini, Jack Draper, jeho niekdajší tréner Nicolas Massu, a okrem Beckera aj ďalší Nemci Tommy Haas a Matthias Bachinger.

Po stretnutí premietli video s najdôležitejšími momentmi Thiemovej kariéry, gratulačné odkazy mu zanechali tenisoví velikáni Novak Djokovič, Rafael Nadal či Roger Federer.

"Bola to neuveriteľná jazda. Vy ste boli v mojom živote tí najdôležitejší - moji súperi a priatelia. Vždy bolo pre mňa potešením byť s vami. Znamená to pre mňa veľa, že ste tu dnes so mnou. Nemohol to byť pre mňa krajší zážitok," vyznal sa Thiem podľa webstránky ATP Tour.