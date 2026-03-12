VIDEO: Slovenská šou v Kanade. Nemec a Chovan režírovali veľký obrat

Slovenskí hokejisti Adam Nemec a Ján Chovan boli ústrednými postavami v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej súťaže OHL.
Prvý menovaný sa podieľal na víťazstve Sudbury Wolves na ľade Oshawa Generals 5:4 hneď piatiSmi kanadskými bodmi za dva góly a tri asistencie. Chovan mu sekundoval bilanciou 2+1.
VIDEO: Zostrih zápasu Sudbury - Oshawa
Slovenské duo „zmietlo“ súpera v treťom dejstve zápasu, keď Sudbury prehrávali už 1:4. Najskôr dvakrát skóroval Chovan, následne sa dvoma presnými zásahmi prezentoval aj Nemec, ktorý otočil duel v prospech hostí.
Nemec má po 26 dueloch v OHL na konte 31 bodov (12+19), Chovan sa dostal v 56. stretnutí na métu 50 bodov (25+25).