Talianky sa s domácimi hráčkami natrápili. Obe prehrali svoj prvý set

Jasmine Paoliniová.
Jasmine Paoliniová. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2025 o 17:46
Talianky nastúpia v semifinále proti lepšiemu z dvojice Španielsko - Ukrajina.

Billie Jean King Cup - štvrťfinále

Taliansko - Čína 2:0

  • Elisabetta Cocciarettová - Jüe Jüan 4:6, 7:5, 7:5
  • Jasmine Paoliniová Sin-jü Wang 4:6, 7:6 (2), 6:4

ŠEN-ČEN. Talianske tenistky sa prebojovali do semifinále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v čínskom Šen-čene.

Obhajkyne titulu zvíťazili vo štvrťfinále nad Čínou 2:0. O úvodný bod sa postarala Elisabetta Cocciarettová, ktorá zdolala Jüe Jüan 4:6, 7:5, 7:5.

V druhom i treťom sete otočila z 2:5. Druhý bod pridala tímová jednotka Jasmine Paoliniová po triumfe 4:6, 7:6 (2), 6:4 nad Sin-jü Wang.

V druhom dejstve prehrávala 3:5, v treťom 2:4 a 0:40, no dokázala duel zvrátiť vo svoj prospech.

Talianky nastúpia v semifinále proti lepšiemu zo stredajšieho súboja medzi Španielkami a Ukrajinkami.

Billie Jean King Cup

