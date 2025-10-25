    Do Bratislavy mieri legendárny švajčiarsky tenista. Na Slovak Open dostal voľnú kartu

    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oslavuje po jeho výhre nad Srbom Miomirom Kecmanovičom v 1. kole dvojhry na tenisovom turnaji ATP Open vo švajčiarskom Bazileji.
    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oslavuje po jeho výhre nad Srbom Miomirom Kecmanovičom v 1. kole dvojhry na tenisovom turnaji ATP Open vo švajčiarskom Bazileji. (Autor: TASR/AP)
    25. okt 2025
    Napriek svojmu veku sa tento rok prezentuje skvelými výkonmi.

    BRATISLAVA. Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa aj v tomto roku predstaví na bratislavskom challengerovom turnaji Slovak Open.

    Ako informoval riaditeľ turnaja Igor Moška, trojnásobný grandslamový šampión a bývalá svetová trojka bude štartovať v hlavnej súťaži na voľnú kartu.

    Štyridsaťročný rodák z Lausanne sa v tomto roku prezentuje veľmi dobrými výkonmi. Tento týždeň sa prebojoval do osemfinále na "päťstovke" v Bazileji, v ktorom iba tesne podľahol nasadenej štvorke Nórovi Casperovi Ruudovi.

    „Som veľmi rád, že v Bratislave opäť privítame takého skvelého šampióna ako je Stan. Trojnásobný grandslamový víťaz bude určite veľkým ťahákom pre divákov a svojou účasťou na turnaji ešte viac zatraktívni štartové pole, ktoré je tento rok naozaj veľmi silné.

    Verím, že mu diváci opäť pripravia skvelú atmosféru a zavítajú na tribúny Peugeot arény Národného tenisového centra," uviedol Moška pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.

    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oslavuje po jeho výhre nad Srbom Miomirom Kecmanovičom v 1. kole dvojhry na tenisovom turnaji ATP Open vo švajčiarskom Bazileji.
    Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka oslavuje po jeho výhre nad Srbom Miomirom Kecmanovičom v 1. kole dvojhry na tenisovom turnaji ATP Open vo švajčiarskom Bazileji.
    Do Bratislavy mieri legendárny švajčiarsky tenista. Na Slovak Open dostal voľnú kartu
    dnes 15:37
