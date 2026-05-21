    Obhajkyňa trofeje odštartuje proti krajanke. Sinnera v prvom kole čaká domáci tenista

    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. máj 2026 o 15:35
    Slovenské tenistky Rebecca Šramková a Viktória Hrunčáková si ešte môžu účasť v 1. kole hlavnej súťaže vybojovať.

    Taliansky tenista Janik Sinner odštartuje svoje účinkovanie vo dvojhre na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v pozícii nasadenej jednotky proti domácemu Clementovi Taburovi.

    Líderka svetového rebríčka Bieloruska Aryna Sabalenková si v 1. kole v Paríži zmeria sily so Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou.

    Slovenské tenistky Rebecca Šramková a Viktória Hrunčáková si ešte môžu účasť v 1. kole hlavnej súťaže vybojovať v piatkovom finále kvalifikácie.

    Sinner sa bude na parížskej antuke snažiť skompletizovať kariérny grandslam. Obhajca trofeje a jeho minuloročný finálový súper Španiel Carlos Alcaraz sa na turnaji nepredstaví pre zranenie zápästia.

    V pozícii nasadenej dvojky preto nastúpi Nemec Alexander Zverev, na ktorého v úvodnom kole čaká Francúz Benjamin Bonzi.

    Srb Novak Djokovič si ako nasadená trojka zmeria sily taktiež s Francúzom Giovannim Mpetshim Perricardom.

    Djokovič a Sinner sú na opačnej strane „pavúka“ a preto sa môžu stretnúť až vo finále.

    Sabalenková dokráčala minulý rok do finále, kde podľahla Američanke Coco Gauffovej. Tá začne obhajobu prvenstva proti krajanke Taylor Townsendovej.

    Dvojka turnaja Jelena Rybakinová z Kazachstanu, ktorá ovládla tohtoročný Australian Open, sa stretne so Slovinkou Veronikou Erjavecovou.

    Štvornásobná víťazka podujatia Poľka Iga Swiateková sa na úvod ako nasadená trojka predstaví proti 17-ročnej Emerson Jonesovej z Austrálie.

    Šramková zabojuje o postup do hlavnej súťaže proti Argentínčanke Marii Carleovej. Hrunčáková narazí na Susan Bandecchiovú zo Švajčiarska.

    V mužskom singli Slovensko nebude mať zastúpenie.

