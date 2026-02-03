Šramková patrí v Ostrave medzi favoritky. V prvom kole hladko zdolala tínedžerku

WTA Ostrava 2026
dvojhra - 1. kolo:
Rebecca Šramková (SR-4) - Vendula Valdmannová (ČR) 6:2, 6:3
Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do osemfinále dvojhry na podujatí WTA 250 v Ostrave.
V utorkovom dueli 1. kola si v pozícii nasadenej štvorky poradila s domácou hráčkou Vendulou Valdmannovou 6:2, 6:3.
Šramková potvrdila úlohu favoritky, do ktorej ju pasovalo 81. miesto rebríčka WTA, v ktorom Valdmannová uzatvára tretiu stovku.
Slovenka zobrala 18-ročnej sedemkrát podanie a po hodine a 27 minútach zápas ukončila. V druhom kole nastúpi proti ďalšej českej tenistke Linde Fruhvirtovej.