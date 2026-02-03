    Šramková patrí v Ostrave medzi favoritky. V prvom kole hladko zdolala tínedžerku

    Rebecca Šramková
    Rebecca Šramková (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|3. feb 2026 o 12:25
    Slovenka je štvrtá nasadená hráčka turnaja.

    WTA Ostrava 2026

    dvojhra - 1. kolo:

    Rebecca Šramková (SR-4) - Vendula Valdmannová (ČR) 6:2, 6:3

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková postúpila do osemfinále dvojhry na podujatí WTA 250 v Ostrave.

    V utorkovom dueli 1. kola si v pozícii nasadenej štvorky poradila s domácou hráčkou Vendulou Valdmannovou 6:2, 6:3.

    Šramková potvrdila úlohu favoritky, do ktorej ju pasovalo 81. miesto rebríčka WTA, v ktorom Valdmannová uzatvára tretiu stovku.

    Slovenka zobrala 18-ročnej sedemkrát podanie a po hodine a 27 minútach zápas ukončila. V druhom kole nastúpi proti ďalšej českej tenistke Linde Fruhvirtovej.

    dnes 12:25
