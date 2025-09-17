Ukrajinky sa vzopreli aj hráčke z TOP 20. Postúpili do semifinále

Billie Jean King Cup - štvrťfinále
Španielsko - Ukrajina 0:2
- Jessica Bouzasová Maneirová - Marta Kosťuková 6:7 (3), 2:6
- Paula Badosová - Jelina Svitolinová 7:5, 2:6, 5:7
ŠEN-ČEN. Ukrajinské tenistky sa prebojovali do semifinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej.
Vo štvrťfinále v čínskom Šen-čene zvíťazili nad Španielskom 2:0 a v súboji o finále si zmerajú sily s obhajkyňami titulu z Talianska.
Prvý bod pre Ukrajinky zariadila Marta Kosťuková, ktorá zdolala Jessicu Bouzasovú Maneirovú 7:6 (3), 6:2.
Dramatickejší priebeh mala druhá dvojhra medzi Paulou Badosovou a Jelinou Svitolinovou, po troch setoch sa napokon z triumfu tešila Ukrajinka (5:7, 6:2, 7:5).