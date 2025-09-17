Ukrajinky sa vzopreli aj hráčke z TOP 20. Postúpili do semifinále

TASR|17. sep 2025 o 17:11
Billie Jean King Cup - štvrťfinále

Španielsko - Ukrajina 0:2

  • Jessica Bouzasová Maneirová - Marta Kosťuková 6:7 (3), 2:6
  • Paula Badosová - Jelina Svitolinová 7:5, 2:6, 5:7

ŠEN-ČEN. Ukrajinské tenistky sa prebojovali do semifinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej.

Vo štvrťfinále v čínskom Šen-čene zvíťazili nad Španielskom 2:0 a v súboji o finále si zmerajú sily s obhajkyňami titulu z Talianska.

Prvý bod pre Ukrajinky zariadila Marta Kosťuková, ktorá zdolala Jessicu Bouzasovú Maneirovú 7:6 (3), 6:2.

Dramatickejší priebeh mala druhá dvojhra medzi Paulou Badosovou a Jelinou Svitolinovou, po troch setoch sa napokon z triumfu tešila Ukrajinka (5:7, 6:2, 7:5).

Billie Jean King Cup

    dnes 17:11
