Slovenky zakončili kalendárny rok mimo TOP 10, líderkami naďalej Talianky

LONDÝN. Tenistky Slovenska zakončili kalendárny rok v rebríčku Pohára Billie-Jean-Kingovej na 11. mieste so ziskom 987,5 bodu.
Oproti predchádzajúcej edícii si pohoršili o jednu priečku. Na čele zostávajú Talianky (1435 b.) pred Američankami (1246,25) a Veľkou Britániou (1215).
Slovenky zaznamenali v tomto roku jedno víťazstvo - s Dánskom (3:0) a tri prehry - s USA (1:2), Argentínou (0:3) a Švajčiarskom (1:2).
Práve posledné dve prehry na novembrovom miniturnaji v argentínskej Cordobe znamenali, že budúci rok začnú v Pohári Billie-Jean-Kingovej v euro-africkej zóne.
Talianky zostali druhý rok po sebe na čele rebríčka, keď sa im podarilo v septembri opäť zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej v Pohári Billie-Jean-Kingovej po finálovej výhre 2:0 nad USA.
Rebríček PBJK
/k 17. novembru/
1.
(1.)
Taliansko
1435 b
2.
(2.)
USA
1246,25 b
3.
(3.)
Veľká Británia
1215 b
4.
(6.)
Kanada
1143,75 b
5.
(4.)
Španielsko
1093,75 b
6.
(11.)
Česko
1085 b
7.
(9.)
Poľsko
1048,75 b
8.
(5.)
Ukrajina
1035 b
9.
(7.)
Kazachstan
1022,5 b
10.
(8.)
Japonsko
996,25 b
11.
(10.)
Slovensko
987,5 b