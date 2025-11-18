    Slovenky zakončili kalendárny rok mimo TOP 10, líderkami naďalej Talianky

    Sprava kapitán Matej Lipták, Rebecca Šramková, Katarína Kužmová a Nina Vargová. (Autor: TASR)
    TASR|18. nov 2025 o 12:06
    Slovenský tím zaznamenal na novembrovom miniturnaji dve prehry.

    LONDÝN. Tenistky Slovenska zakončili kalendárny rok v rebríčku Pohára Billie-Jean-Kingovej na 11. mieste so ziskom 987,5 bodu.

    Oproti predchádzajúcej edícii si pohoršili o jednu priečku. Na čele zostávajú Talianky (1435 b.) pred Američankami (1246,25) a Veľkou Britániou (1215).

    Slovenky zaznamenali v tomto roku jedno víťazstvo - s Dánskom (3:0) a tri prehry - s USA (1:2), Argentínou (0:3) a Švajčiarskom (1:2).

    Práve posledné dve prehry na novembrovom miniturnaji v argentínskej Cordobe znamenali, že budúci rok začnú v Pohári Billie-Jean-Kingovej v euro-africkej zóne.

    Talianky zostali druhý rok po sebe na čele rebríčka, keď sa im podarilo v septembri opäť zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej v Pohári Billie-Jean-Kingovej po finálovej výhre 2:0 nad USA.

    Rebríček PBJK

    /k 17. novembru/

    1.

    (1.)

    Taliansko

    1435 b

    2.

    (2.)

    USA

    1246,25 b

    3.

    (3.)

    Veľká Británia

    1215 b

    4.

    (6.)

    Kanada

    1143,75 b

    5.

    (4.)

    Španielsko

    1093,75 b

    6.

    (11.)

    Česko

    1085 b

    7.

    (9.)

    Poľsko

    1048,75 b

    8.

    (5.)

    Ukrajina

    1035 b

    9.

    (7.)

    Kazachstan

    1022,5 b

    10.

    (8.)

    Japonsko

    996,25 b

    11.

    (10.)

    Slovensko

    987,5 b

    dnes 12:06
