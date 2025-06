Slovenky majú podľa Liptáka veľmi ťažký žreb. Mrzí ho jedna vec

LONDÝN. Slovenské tenistky sa v novembrovej baráži o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej predstavia v C-skupine spoločne so Švajčiarskom a domácou Argentínou. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Londýne, hrať sa bude na antuke v Cordobe. Postup si zabezpečia víťazi siedmich trojčlenných skupín. Lipták: Pre hráčky to bude veľmi náročné „Žreb je pre nás veľmi ťažký. Som smutný najmä z toho, že sa nám nepodarilo opäť získať pozíciu hostiteľskej krajiny. Hrať pred domácimi fanúšikmi by bolo určite niečo iné. V tejto skupine, ktorú máme, by sa určite prišlo pozrieť veľa ľudí. Veľkú rolu zohrá aj to, že je to na konci sezóny.

Pred stretnutiami je dlhá americká a ázijská šnúra, bude to pre hráčky veľmi náročné. Budú sa opäť musieť vrátiť do južnej Ameriky, navyše na antuku. Netýka sa to však iba našich dievčat, ale všetkých tímov,“ povedal k odkrytiu dejiska slovenskej barážovej skupiny kapitán tímu Matej Lipták pre web stz.sk

Slovenky boli nasadené a figurovali v prvom koši. Z druhého koša im vytiahli Švajčiarsko vo svojom strede s Belindou Benčičovou. Z tretieho Argentínu, ktorá bude v týždni od 10. novembra dejiskom miniturnaja. Zverenkám Liptáka sa v apríli nepodarilo prebojovať na septembrový finálový turnaj prestížnej tímovej súťaže v čínskom Šen-čene. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej. Moška: Veľmi ťažká skupina „Aj keď Švajčiarsko má najsilnejší tím, je to vyrovnaná a veľmi ťažká skupina, ktorá nemá favorita. Verím, že naše dievčatá zabojujú a podarí sa im postúpiť medzi najlepších 16 tímov sveta," uviedol generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška krátko po žrebe pre oficiálnu webovú stránku STZ.

So Švajčiarkami ma slovenský tím neúspešnú bilanciu 1:2. V roku 2000 prehral doma s Helvétkami 1:2, v roku 2002 ich zdolal v Bratislave 3:2 a napokon dokráčal až k zisku cennej trofeje. V doposiaľ poslednom vzájomnom súboji v Neuchateli v apríli 2005 uspelo Švajčiarsko 3:2. S Argentínou majú Slovenky priaznivú bilanciu 2:0. V roku 1998 ju zdolali v dueli II. svetovej skupiny na antuke v Buenos Aires 4:1. V novembri 2023 triumfovali v NTC 3:1. Liptáka hostiteľské krajiny prekvapili V týždni od 10. novembra sa odohrá spolu sedem barážových skupín, z ktorých každá pozostáva z troch tímov. Okrem Argentíny budú usporiadateľmi ešte Austrália, India, Mexiko, Poľsko, Chorvátsko a Nemecko.