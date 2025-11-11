Rybakinová cítila krivdu, reči o nátlaku popiera. K hviezdam sezóny patrí aj Benčičová

Štyri rôzne grandslamové víťazky, až 27 nových mien v najlepšej stovke rebríčka či fenomenálne návraty hráčok, s ktorými už nie všetci počítali.
Tenisová sezóna 2025 priniesla na ženskom okruhu WTA zaujímavé divadlo, po ktorom sa druhýkrát v sérii teší z postu svetovej jednotky Aryna Sabalenková.
O tom, akú sezónu má za sebou bieloruská líderka, ktoré hráčky výrazne ovplyvňuje dianie mimo kurtov a ako je na tom slovenský ženský tenis hovoril pre Sportnet komentátor televízie Canal+ Sport DOMINIK KRÍŽ.
Je post ženskej tenisovej jednotky v správnych rukách?
Určite áno, body hovoria jasnou rečou. Sabalenková bola najlepšia, o čom svedčí deväť finálových účastí zo 16 turnajov, ktoré odohrala. Darilo sa jej na všetkých povrchoch a má aj najviac výhier proti hráčkam z top 10.
V tých finále mala trochu aj smolu. Neraz narazila na hráčku, ktorá v danej chvíli hrala možno životný tenis - či už Madison Keysová v Melbourne alebo Jelena Rybakinová na nedávnom Turnaji majsteriek.
Nemyslím si však, že je dôvod na paniku. Ako jej tento rok niektoré finále tesne nevyšli, tak v nasledujúcej sezóne môže byť o tú loptičku lepšia.
Na prvom mieste je nepretržite od 21. októbra 2024. Myslíte si, že jej dominancia bude pokračovať aj v roku 2026?
Myslím si, že áno. Rozhodne od nej očakávam, že ak bude zdravotne fit, tak bude opäť hrať finále na Australian Open, US Open a vzhľadom na jej hru by mohla pridať do zbierky aj trávnatý titul, ktorý zatiaľ nemá.
Zaujímavosťou je, že posledných desať ročníkov Turnaja majsteriek vyhrala zakaždým iná hráčka, vrátane Dominiky Cibulkovej...
A nie je to skvelé? Mňa osobne veľmi baví, že súboje o tituly sú otvorené a nie sú záležitosťou dvoch hráčov, ako je to aktuálne na mužskom okruhu.
Ak by som mal sezónu 2025 označiť jedným slovom, bolo by to pestrá. Mali sme štyri rôzne grandslamové víťazky a Turnaj majsteriek vyhrala hráčka, ktorá nebola vo finále grandslamu, ani veľkého tisícového podujatia.
Napriek tomu mala Rybakinová v závere sezóny skvelú formu a svedčali jej aj podmienky, keďže tento rok boli kurty v Rijáde dosť rýchle.
VIDEO: Zostrih z finále Turnaja majsteriek 2025
Práve Kazaška je hviezdou posledných dní. Prekvapilo vás, že si z Rijádu práve ona odniesla štedrý šek na vyše päť miliónov dolárov?
Musím pochváliť moju kolegyňu Kláru Koukalovú, pre ktorú bola Rybakinová favoritkou. Ja som jej víťazstvo netipoval a v polovici sezóny by som si dokonca nemyslel, že sa na Turnaj majsteriek kvalifikuje.
Najmä po Wimbledone sa jej však začalo dariť. Hrala semifinále v Montreale či Cincinnati, získala titul v Číne a zrazu si vybojovala postup. V jej prípade však musíme spomenúť aj to, čo sa deje mimo kurtu.
Na mysli máte zrejme jej neštandardný vzťah s trénerom.
Presne tak. V súvislosti so Stefanom Vukovom sa hovorí o psychickom nátlaku a WTA ho po internom vyšetrovaní suspendovala. Napokon na pol roka.
Rybakinová sa ho napriek obvineniam vždy zastávala a cíti krivdu, čo potvrdila tým, že sa odmietla odfotiť s generálnou riaditeľkou WTA Portiou Archerovou.
Kde je pravda, nevieme. Hovorí sa, že Vukov má prístup k jej bankovým kontám a je známe, že ostatné tímy sa ich trochu stránia. Odkedy sa však Vukov vrátil, Jelena opäť vyhráva, čím to nechcem zľahčovať.
Na svoje pomery nie príliš úspešne ukončila sezónu Iga Swiateková. Ako vnímate to, že Poľka už nie je takým strojom na víťazstvá?
Mne sa páčilo, keď povedala, že možno vyhrávala až príliš veľa a teraz ju postihla nejaká karma. My sme ju zažili ako veľmi mladú a hneď veľmi úspešnú.
Až minulý rok sme ju videli nezvládať nejaké momenty a priznám sa, že so mnou sa to tiahne. Ako som bol z nej užasnutý, tak teraz sa mi nepáči ako reaguje v krízových situáciách. Nespráva sa ako šampiónka.
Mám pocit, že to pramení z nepohody v jej tíme. Keď je na kurte v problémoch, tak po poľsky komunikuje s psychologičkou Dariou Abramowiczovou a nie po anglicky so svojim trénerom Wimom Fissetteom.
V Dubaji nastal moment, kde ho po prehre úplne ignorovala. Na prvý titul čakala až do júla, keď nečakane ovládla Wimbledon. Mám pocit, že ju súperky dobehli a už pokojne môže prehrávať s hráčkami z top 5.
VIDEO: Zostrih z triumfu Igy Swiatekovej vo Wimbledone 2025
V Rijáde ju do semifinále nepustila Amanda Anisimovová, ktorá sa z dna dostala na výslnie. Je najväčším prekvapením tohto roka?
Povedal by som, že napísala najkrajší príbeh. Vieme, že pred 18. narodeninami jej zomrel otec, neskôr bojovala so syndrómom vyhorenia a dala si pauzu.
Vlani v januári bola ešte na 442. mieste rebríčka. Dnes môže bilancovať sezónu s dvoma účasťami vo finále grandslamu či postupom do semifinále WTA Finals. S trénerom Hendrikom Vleeshouwersom si očividne sadli.
Ktoré hráčky by ste ešte vyzdvihli za ich výkony v sezóne 2025?
Možno ju ešte veľa divákov nepozná, ale Američanka McCartney Kesslerová je príklad talentu, ktorý bol skrytý na univerzite. V tomto roku vyhrala dva turnaje, hrala výborne a v rebríčku vystrelila na 31. miesto.
Samozrejme, už sme sa rozprávali o Anisimovovej a nemôžem zabudnúť ani na Belindu Benčičovú. V najlepšom športovom veku dala tenis bokom, založila si rodinu a po návrate predvádza skvelé výkony.
V Abú Zabí vznikli krásne fotky s trofejou a jej dcérkou Bellou. Aktuálne je jedenásta na svete (v januári bola na 421. mieste, pozn.) a myslím si, že aj slovenskí fanúšikovia jej veľmi prajú.
VIDEO: Cesta Belindy Benčičovej za titulom v Abú Zabí
Jedinou Slovenkou v top 100 je naďalej Rebecca Šramková. Zápasovú bilanciu však mala 23-28, klesla do ôsmej desiatky a 11-krát prehrala už prvý zápas na turnaji. Čakali ste od nej viac?
Iste, tieto štatistiky nevyzerajú najlepšie, ale ja to nevidím iba čierne. Síce neobhájila body z minuloročnej jesene, ale vďaka nej hrala v tomto roku na väčších turnajoch a proti náročnejším súperkám.
Možno jej chýbali dve-tri víťazstvá na tých veľkých turnajoch a postavenie v rebríčku by si udržala. Navyše, na konci sezóny bojovala aj so zranením a nie je isté, či nastúpi v Pohári Billie Jean Kingovej.
Chápem, že z pohľadu fanúšika bolo tých štvrťfinále či semifinále málo, ale nezačala prehrávať s hráčkami, ktoré zdolávala, len čelila vyššej kvalite.
V prípade Renáty Jamrichová sa progres trošku zastavil. Súhlasíte?
Pre mňa to bol recept na úspech a tešil som sa, že Renátu povedie Matej Lipták, ktorý zažil tú najvyššiu úroveň. Viacerí ľudia, aj z tenisového prostredia, sú však prekvapení, že to nejde tak, ako sa čakalo.
Vraj sa trochu začala meniť hra, servis a asi sú s trénerom v nejakej fáze prestavby. Na druhej strane, kedy, keď nie teraz v ešte jej mladom veku. Myslím si, že sme v bode, keď tomu treba nechať čas.
Je veľká škoda, že sa vážne zranila. Prichádza totiž o obdobie medzi sezónami, v ktorom mohla pracovať na tých zmenách. Vidíme ako sa darí Češke Tereze Valentovej a to hrali spolu juniorské finále na Roland Garros.
Po Jamrichovej sa stala šampiónkou juniorského Wimbledonu aj Mia Pohánková. Aj v jej prípade zrejme platí, že musí byť trpezlivá.
Určite áno a páči sa mi prístup jej tímu. Wimbledon vyhrala ešte mladšia ako Jamrichová, ale tréner Róbert Gašparetz okamžite krotil očakávania. Priznal, že na seniorský tenis má Mia ešte čas a v 17 rokoch všetko pred sebou.
Ako by ste porovnali tieto mladé slovenské talenty?
Pri oboch vyzdvihnem to pozitívne. Renáta hrá prakticky dospelý tenis, vie si pomôcť servisom a má priamočiare a rýchle údery od základnej čiary.
Mia má pestrejší štýl a milo ma prekvapuje, ako hrá v ťažkých situáciách. Má povahu športovkyne a v tých tesných koncovkách sa doslova vyžíva.
Som nadšený z toho, čo sa nám tu vďaka ním rysuje. Som presvedčený, že rok čo rok budeme sledovať dobré výsledky, len treba byť trpezliví.