Slovenky idú na záverečný turnaj. V nominácii je 15-ročná tenistka

Do semifinále postúpia víťazi štyroch trojčlenných skupín. Slovenský kapitán Matej Lipták nominoval do Glasgowa aj talentovanú 15-ročnú Jamrichovú - zlatú medailistku z tohtoročného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici.

Jamrichová minulý týždeň na turnaji EMPIRE Women’s Indoor v Trnave hneď pri svojom prvom štarte medzi ženami postúpila do štvrťfinále a získala 15 bodov do svetového rebríčka WTA.

"Ako piatu hráčku som sa rozhodol nominovať veľký talent slovenského tenisu. Renáta dosahuje výbornú výkonnosť a účasť na finálovom turnaji bude pre ňu cenná skúsenosť. Potrebovali sme do tímu ľaváčku, takže sme trafili dve muchy jednou ranou," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii Lipták, ktorý by mal s tímom odletieť do Škótska 4. novembra.

"Už večer po prílete do Glasgowa my sme chceli v hale trénovať a zvyknúť si na podmienky. Pred presunom do dejiska plánujem troj alebo-štvordňovú prípravu doma. Dohodnem sa s babami a doladíme to," dodal šéf slovenskej lavičky.