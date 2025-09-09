Slováci sa posúvajú nahor. Tótha pred Kolumbiou teší výkonnostný vzostup hráčov

BRATISLAVA. Kapitán slovenského daviscupového tímu Tibor Tóth si uvedomuje dôležitosť zápasu I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Kolumbii (12. a 13. septembra, Peugeot aréna NTC).
S dobrou formou hráčov a podporou domácich fanúšikov verí v úspech a možnosť predstaviť sa v budúcoročnej kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára.
Príprava sa začala už v Istanbule
Príprava na duel v Davisovom pohári prakticky odštartovala už minulý týždeň na turnaji v Istanbule, na ktorom sa zúčastnili okrem kompletnej slovenskej zostavy aj viacerí zástupcovia z tábora súpera. Finále bola napokon záležitosťou Alexa Molčana s Nicolasom Mejiom, v ktorom uspel Slovák po výsledku 7:6 (9) a 6:2.
„Som rád, že sme boli v Istanbule a bol tam kompletný tím, pretože som tak mohol vidieť jednak našich hráčov, ale dobré bolo, že tam hrali aj dvaja kolumbijskí hráči. Mohol som si dokonca pozrieť aj finále Alexa Molčana s Nicolasom Mejiom. Naživo je to iné ako cez strímy. Všetci chalani sú stopercentne zdraví.
VIDEO: Tibor Tóth na tlačovke
Teším sa z Alexovho úspechu, že vyhral dva turnaje po sebe. Jeden na antuke a druhý prekvapujúco hneď po prechode na tvrdý povrch. Miloš Karol zvíťazil vo štvorhre a navyše hral celkom slušne aj v dvojhre, takže Istanbul dopadol dobre.
Som spokojný s tým, že sme tam boli. Od piatku sme začali v Bratislave trénovať, budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť na zápas,“ povedal Tóth na predzápasovej tlačovej konferencii.
Práve duel s rebríčkovo najlepšie postaveným kolumbijským hráčom v nominácii ukázal možnosti, ako uspieť proti tomuto súperovi.
„Juhoameričania sú veľmi bojovní a namotivovaní. Hráči bojujú o každú loptičku, tak v podstate vyzeral aj prvý set s Alexom. Bol to veľký boj. Náš povrch je trochu pomalší, takže očakávame, že to bude o dlhých výmenách a bojovných zápasoch.
Niektoré varianty Mejiu som si prečítal, takže sa na to budeme snažiť pripraviť,“ uviedol kapitán slovenského tímu na adresu súpera.
Slovenskí hráči majú sľubnú formu
Päticu nominovaných slovenských tenistov - Lukáša Kleina, Alexa Molčana, Norberta Gombosa, Miloša Karola a Michala Krajčího, zdobí v tomto období dobrá výsledková forma, ktorú by radi ukázali aj na tvrdom povrchu v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave.
„Alex nemal vo februári nahrané zápasy, síce už trénoval naplno a bol by schopný aj nastúpiť do zápasu, ale po operácii nemal odohrané turnaje. Od marca prešlo nejakých päť mesiacov, jeho progres a posun, nielen rebríčkový, ale aj herný, je veľmi veľký.
Dokázal sa posunúť, je okolo 200. miesta v onlajn rebríčku, takže už má v podstate isté, že budúci rok môže hrať na grandslamoch v kvalifikácii, čo bol taký tohtoročný cieľ.
Myslím si, že keď bude hrať väčšie ATP turnaje, tak je schopný zdolať aj dobrých hráčov, čiže by sa mohol posúvať ešte rýchlejšie a vyššie. Hlavné je, že je zdravý a je to na dobrej ceste.
Lukáš tiež vyhral dva turnaje po sebe, čiže aj u neho bol veľký posun a chýba mu možno jeden dobrý turnaj, aby sa posunul do stovky. Na toto už pár rokov čakáme, ale ja verím, že tento rok sa to zlomí. Naša mužská časť sa trápila dlhšiu dobu, ale tieto posledné tri-štyri mesiace boli konečne lepšie.
Norbert Gombos má za sebou výborné turnaje, Miloš Karol vo štvorhre. Michal Krajčí sa posúva v rebríčku. Pre chalanov to znamená veľa, sú určité kroky, ktorými si postupne musia prejsť. Určite ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť, ale rozhodne je to posun smerom hore,“ zhodnotil Tóth formu svojho tímu.
Na víťaza čaká budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie v I. svetovej skupine. Z tohto pohľadu je o motiváciu na oboch stranách postarané.
„Je to pre nás veľmi podstatný zápas, lebo chceme opäť o rok hrať o postup do finálovej skupiny. Bol by som rád, keby nás prišlo podporiť a povzbudiť čo najviac ľudí, aby nám dodali ešte viac síl a tento zápas sme zvládli,“ dodal Tóth na záver tlačovej konferencie.
Kolumbia bez lídra
S Kolumbiou sa Slováci v daviscupovej histórii ešte nestretli, o výhode domáceho prostredia pre Slovákov tak rozhodol dodatočný žreb.
Kapitán kolumbijského daviscupového tímu Alejandro Falla verí, že sa jeho tímu napriek absencii rebríčkovo najlepšieho postaveného hráča podarí uspieť V bratislavskom súboji sa bude musieť zaobísť bez Daniela Elahiho Galana, 131. hráča sveta.
„Som veľmi šťastný, že môžem byť v Bratislave. Som tu vlastne druhýkrát, bol som tu už v roku 2007 na challengeri, na ktorom som sa dostal do finále, ale vlastne si nepamätám výsledok. Máme dobré spomienky na tento kurt.
Poznám niektorých hráčov a trénerov, celkovo je to tu priateľské. Všetko je tu zatiaľ pre nás ľahké, pretože sa tu vďaka organizátorom cítime ako doma,“ uviedol Falla na predzápasovej tlačovej konferencii.
VIDEO: Kapitán kolumbijského tímu na tlačovke
Galan už chýbal v predchádzajúcom vystúpení Kolumbie proti Barbadosu. Do Bratislavy tak pricestovala pätica Nicolas Mejia, Adria Soriano Barrera, Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez a Miguel Tobon.
„Daniel je veľmi dôležitým hráčom v našej tímovej skladačke, ale bohužiaľ, tento týždeň nie je s nami. Rozhodol sa hrať na niektorých turnajoch, o ktoré mal záujem.
S Danielom by to bolo odlišné, ale myslím si, že stále máme taký tím, ktorý dokáže bojovať proti Slovensku a pokúsi sa uspieť. Nebude to jednoduché, pretože bude potrebné hrať na veľmi vysokej úrovni. Moji hráči vedia a dajú do toho všetko až do samotného konca,“ ozrejmil Falla.
Bratislavské podmienky Kolumbii vyhovujú
Kolumbia si už mohla vyskúšať tvrdý povrch v Národnom tenisovom centre. „Hráči sa tu zatiaľ cítia dobre, sú motivovaní a už sa nevedia dočkať piatku. Podmienky sú dobré, hrá sa na pomalšom kurte s pomalšími loptami. Myslím si, že každý bude hrať dobre. Som toho názoru, že Slovensko je v tomto zápase favoritom, ale Davisov pohár je Davisov pohár.
Každý zápas je iný. Je fajn, že Nicolas Meija hral finále na turnaji v Istanbule, v ktorom síce prehral s Molčanom, ale má sebavedomie. V tíme máme dobrú atmosféru, ale samozrejme rešpektujeme tím Slovenska,“ zhodnotil kapitán kolumbijského tímu prvé dojmy z Bratislavy.
Do pozície favorita pasuje skôr slovenský výber, vzhľadom na rebríček, formu nominovaných hráčov i výhodu domáceho prostredia. „Videl som niekoľko zápasov Slovákov v Istanbule, čiže z môjho pohľadu Davisov pohár odštartoval už pred týždňom.
Prvý deň bude veľmi dôležitý, potrebujeme získať aspoň jeden zápas, aby bol minimálne vyrovnaný stav a mali sme tak šancu vo štvorhre. Piatok teda bude veľmi dôležitý, potrebujeme uhrať v dvojhre aspoň jeden bod,“ dodal na záver Falla.
Víťaz duelu postúpi do budúcoročnej kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára.