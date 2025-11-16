Atmosféra v tíme Sloveniek nebola ideálna. Je to na zamyslenie, hovorí Lipták

CORDOBA. Kapitán slovenského tímu Mdatej Lipták po neúspechu na miniturnaji tenisového Pohára Billie-Jean Kingovej v Cordobe neskrýval sklamanie.
Jeho zverenky prehrali s domácou Argentínou i Švajčiarskom a nepostúpili do budúcoročnej kvalifikácie. Rok 2026 tak začnú v euro-africkej skupine.
„Okolnosti pred výjazdom do Argentíny boli veľmi smutné a boli pre mňa sklamaním. Výrazne to ovplyvnilo našu atmosféru v tíme. Je to na zamyslenie. Musíme sa z toho poučiť.
Dúfam, že v budúcnosti vždy prídeme v najsilnejšom možnom zložení. Bude ťažké dostať sa z euro-africkej skupiny vyššie, no musíme urobiť všetko pre to, aby sme si opäť zabezpečili účasť v kvalifikácii.
Doplatili sme na to, že hoci vlani sme postúpili do finále prestížnej súťaže, po zmene systému sme nemali istú miestenku na finálový turnaj. Argentína najviac vyťažila z podmienok.
Som sklamaný, že sme prehrali oba zápasy. Baby sa však nemajú za čo hanbiť. Urobili maximum pre to, aby reprezentovali," uviedol Lipták pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
Viktória Hrunčáková dokázala proti Švajčiarsku otočiť duel so Susan Bandecchiovou, v ktorom v prvom sete prehrávala 1:5.
„Viki sa necítila ideálne, ani podmienky neboli stavané na jej hru. Opäť však ukázala, že je schopná v Pohári Billie-Jean Kingovej vydať zo seba maximum. Postupne sa do toho dostala, potrebovala získať správny adrenalín. Som rád, že vyhrala, možno ani sama neverila, že na antuke sa jej to podarí.“
Rebecca Šramková si v dueli proti švajčiarskej jednotke Simone Waltertovej obnovila zranenie nohy a prehrala v dvoch setoch.
„Stalo sa, žiaľ, to, čoho sme sa obávali, Reba si obnovila zranenie. Jej pohyb bol obmedzený, na kurte sa cítila nekoordinovaná a pomalá. Noha ju začala bolieť už za stavu 2:0 v prvom sete, keď mala zápas pod kontrolou, Waltertová bola v jeho úvode nervózna.
Je to smutné, že sa jej to vrátilo. Verím, že to nebude vážne a v priebehu dvoch-troch týždňov bude môcť začať s prípravou na Austráliu.“
Liptáka potešili výkony mladých hráčok Kataríny Kužmovej s Ninou Vargovou, hoci v oboch štvorhrách napokon ťahali za kratší koniec: "Obe sa skvele zapracovali do tímu. Som rád, že som ich vyskúšal. Už na tréningoch pôsobili veľmi dobrým dojmom.
Musia na sebe ešte pracovať, no ukázali, že v debli môžu hrať vynikajúco. Aj ďalšia debutantka Martina Okáľová sa veľmi dobre začlenila do tímu. Vedel som, že je super baba. Určite v budúcnosti dostane šancu."
Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročný finálový turnaj v čínskom Šen-čene. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2.
Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej. V Argentíne Liptákovi chýbali zranená Renata Jamrichová, Mia Pohánková i deblová špecialistka Tereza Mihalíková.