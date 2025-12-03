    Slovákov čaká v Davis Cupe francúzska prekážka. Nastúpia na tvrdom povrchu

    Slovenský daviscupový tím
    Slovenský daviscupový tím (Autor: TASR)
    TASR|3. dec 2025 o 22:13
    Duel je na programe vo februári.

    Slovenskí tenisti odohrajú zápas 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára na pôde Francúzska na harde v Le Portel.

    Hrať sa bude 7.-8. februára 2026 v hale Chaudron s kapacitou 3400 divákov, ktorá je domovským stánkom basketbalového klubu ESSM Le Portel.

    Informovala o tom Francúzska tenisová federácia na svojej oficiálnej webovej stránke.

    „Hrať Davis Cup v domácom prostredí je vždy výnimočné. V Le Portel ležiacom v departemente Pas-de-Calais sú vášniví organizátori športových podujatí. V minulosti sa tu už konali dva zápasy Pohára Billie-Jean Kingovej.

    Tešíme sa, že budeme hrať pred zaplneným hľadiskom, ktoré bude určite mohutne povzbudzovať náš daviscupový tím," uviedol kapitán francúzskej daviscupovej reprezentácie Paul-Henri Mathieu.

    Slováci pod vedením kapitána Tibora Tótha zvládli v septembri duel I. svetovej skupiny proti Kolumbii, ktorú v domácom prostredí v bratislavskom NTC zdolali 3:1.

    Francúzi si zahrali v novembri na finálovom turnaji v Bologni, kde vo štvrťfinále podľahli Belgicku 0:2.

    Vo svetovom rebríčku ATP figuruje v prvej stovke až 14 francúzskych hráčov, zatiaľ čo najvyššie postavený Slovák je Lukáš Klein na 140. mieste.

    dnes 22:13
