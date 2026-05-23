Sinner má na dosah kariérny grandslam: Roland Garros je pre mňa špeciálny turnaj

Taliansky tenista Jannik Sinner vstupuje do grandslamového turnaja Roland Garros nielen v pozícii najväčšieho favorita v mužskej dvojhre, ale aj s ambíciou skompletizovať tzv. kariérny grandslam.
Dvadsaťštyriročnému Talianovi hrá do karát najmä aktuálna forma na kurtoch.
Sinner sa stal prednedávnom len druhým hráčom, ktorému sa podarilo uspieť na všetkých turnajoch série Masters 1000.
Teraz môže napodobniť zápis Španiela Rafaela Nadala z roku 2010, ktorému sa podarilo vyhrať tri „tisíckové“ antukové turnaje a Roland Garros v jednej sezóne.
„Je to veľmi dlhé, ale pozitívne obdobie. Som šťastný za aktuálnu pozíciu. Myslím si, že vždy je lepšie byť v postavení, ak vyhrávate a cítite sa unavene, ako sa cítiť dobre a prehrať niekoľko zápasov,“ vyjadril sa Sinner pre oficiálnu stránku ATP.
Líder svetového rebríčka ťahá 29-zápasovú víťaznú sériu, naposledy prehral 19. februára vo štvrťfinále v Dauhe s Čechom Jakubom Menšíkom.
Na antuke je v aktuálnom ročníku stopercentný, v celej sezóne prehral z 38 duelov len dva. Pri absencii Španiela Carlosa Alcaraza je tak hlavným kandidátom na úspech v Paríži.
„Myslím si, že nadšenie pomôže nájsť energiu počas turnaja. Stále sa snažím dobiť baterky, aby som bol pripravený na zápas prvého kola. Roland Garros je pre mňa špeciálny turnaj, pred rokom som bol veľmi blízko k triumfu. Stále rozmýšľam nad tým, čo sa stalo, ale mám naďalej veľmi pozitívne dojmy,“ uviedol Sinner pred štartom na Roland Garros.
V úvodnom kole si nasadená jednotka zmeria sily s Francúzom Clementom Taburom.