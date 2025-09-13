Jamrichovej spanilá jazda v Slovinsku sa skončila. Nestačila na favorizovanú Švajčiarku

WTA 125 Ľubľana
Semifinále:
Simona Waltertová (CH) - Renáta Jamrichová (SK) 6:0, 7:5
ĽUBĽANA. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová prehrala v semifinále turnaja WTA 125 v slovinskej Ľubľane proti 124. hráčke rebríčka WTA Simone Waltertavej v dvoch setoch 6:0 a 7:5.
V prvom sete schytala kanára, v tom druhom sa hra vyrovnala. Slovenka dokázala odvrátiť jeden mečbal, no s druhým si už neporadila.
Švajčiarka sa vo finále stretne s víťazkou druhého semifinále medzi Nemkou Monou Barthelovou a domácou Slovinkou Kajou Juvanovou.