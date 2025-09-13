    Jamrichovej spanilá jazda v Slovinsku sa skončila. Nestačila na favorizovanú Švajčiarku

    Renáta Jamrichová.
    Sportnet|13. sep 2025 o 12:48
    Opäť schytala kanára v prvom sete.

    WTA 125 Ľubľana

    Semifinále:

    Simona Waltertová (CH) - Renáta Jamrichová (SK) 6:0, 7:5

    ĽUBĽANA. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová prehrala v semifinále turnaja WTA 125 v slovinskej Ľubľane proti 124. hráčke rebríčka WTA Simone Waltertavej v dvoch setoch 6:0 a 7:5.

    V prvom sete schytala kanára, v tom druhom sa hra vyrovnala. Slovenka dokázala odvrátiť jeden mečbal, no s druhým si už neporadila.

    Švajčiarka sa vo finále stretne s víťazkou druhého semifinále medzi Nemkou Monou Barthelovou a domácou Slovinkou Kajou Juvanovou.

    Pavúk turnaja WTA 125 v Ľubľane

