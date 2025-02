Halepová pochopila, že už nebude konkurencieschopná: Myseľ a telo mi to už neumožňujú

BRATISLAVA. Takmer dva roky čakania na návrat po odpykaní si dopingového trestu a potom definitívny koniec ani nie za pol roka. Rumunská tenistka Simona Halepová ukončila profesionálnu kariéru. Bývalá svetová jednotka a dvojnásobná grandslamová šampiónka oznámila odchod zo scény pred domácim publikom na turnaji WTA 250 v Kluži bezprostredne po prehre 1:6, 1:6 s Taliankou Luciou Bronzettiovou v 1. kole. Halepová: Prebdela som veľa nocí "Som realistka. Viem, akú prácu to všetko vyžaduje. Myseľ a telo mi to už neumožňujú. So svojou kariérou som spokojná a rozhodnutie pre mňa bolo jednoduché,“ povedala Halepová, víťazka Roland Garros z roku 2018 a Wimbledonu 2019.

"Toto rozhodnutie vyviera z mojej duše. Bolo to prekrásne vyhrať grandslamové turnaje a stať sa svetovou jednotkou. Život však pokračuje aj po skončení kariéry a verím, že sa ešte uvidíme. Budem aj naďalej súčasťou tenisu, rada si ho zahrám, ale na to, aby som bola konkurencieschopná, potrebujem oveľa viac. A v tejto chvíli to už nie je možné," dodala 33-ročná Rumunka podľa BBC Sport. Ostatné obdobie jej kariéry ovplyvnila dopingová kauza. Na US Open 2022 mala pozitívny test na zakázanú látku roxadustat a príslušné orgány jej "naparili" štvorročný dištanc.

Vlani v marci jej bol po odvolaní sa na športovú arbitráž CAS trest znížený na deväť mesiacov. Rumunská tenisová univerzálka vždy tvrdila, že je nevinná a nechtiac užila kontaminovaný doplnok stravy. "Prišla som o dva roky kariéry, prebdela som veľa nocí, keď som nemohla spať. Vtedy moju hlavy napĺňali strach a úzkosť z budúcnosti, samé otázky bez odpovedí," verejne priznala Halepová.

Vrátila sa bez väčších úspechov Vlani sa vrátila k tenisu, no bez väčších úspechov aj preto, že si poranila koleno. Vinou toho odohrala iba štyri turnaje a musela vynechať aj kvalifikáciu na Australian Open v Melbourne, kde dostala voľnú kartu.

Simona Halepová s trofejou po víťazstve vo Wimbledone 2019. (Autor: TASR/AP)

Vo svetovom rebríčku aktuálne rodáčke z mesta Konstanca patrí až 870. miesto a v Kluži štartovala tiež iba vďaka voľnej karte. Na hlavnom ženskom okruhu WTA Tour vyhrala ctižiadostivá Rumunka 24 turnajov, 64 týždňov strávila na pozícii svetovej ženskej jednotky a na odmenách zarobila viac ako 40 miliónov dolárov (cca 38,56 mil. eur). Do finále turnajov tzv. veľkej štvorky postúpila aj na Roland Garros v rokoch 2014 a 2017 a na Australian Open 2018. Okrem tenisových úspechov si budú mnohí fanúšikovia spomínať aj na jej otvorenosť, ktorú deklarovala vo viacerých úprimných rozhovoroch.

V roku 2009 bez problémov rozprávala o operácii svojho poprsia, ktoré si ešte ako juniorka dala zmenšiť, aby ju neobmedzovalo v tenisovom rozvoji. Mala s tým však problémy aj v súkromí. "Prsia som mala veľké a ťažké, na kurte som sa necítila dobre. Nemohla som reagovať rýchlym pohybom. Išla by som na operáciu, aj keby som nebola športovkyňa," vysvetlila pred vyše 15 rokmi fanúšikom aj médiám. VIDEO: Zostrih zápasu Halepová - Williamsová vo finále Wimbledonu 2019

Serene dovolila vo finále uhrať iba 4 gemy Najlepší Halepovej zápas na ženskom profiokruhu bolo zrejme finále Wimbledonu 2019. Za 55 minút v ňom rozdrvila favorizovanú Američanku a sedemnásobnú šampiónku z londýnskej trávy Serenu Williamsovú 6:2, 6:2.

Víťazná Simona Halepová (vľavo) a Serena Williamsová po finále Wimbledonu 2019. (Autor: TASR/AP)

"Moja súperka hrala tenis akoby z inej galaxie a nezostáva mi iné len jej pogratulovať. Iné sa k tomuto zápasu ani nedá povedať," úprimne vtedy vravela často veľkohubá Serena Williamsová.