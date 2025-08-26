Williamsová dostáva kritiku. Fanúšikovia jej vyčítajú propagáciu lieku na chudnutie

BRATISLAVA. Bývalá svetová jednotka Serena Williamsová sa nedávno otvorene priznala, že schudla vďaka lieku na chudnutie s názvom Zepbound.
Za tieto slová sa však stala terčom kritiky niektorých fanúšikov. Tí jej vyčítajú konflikt záujmov a popieranie hodnôt, ktoré predtým symbolizovala.
Aktuálne 43-ročná Američanka povedala, že po narodení svojej druhej dcéry Adiry v roku 2023 bojovala neúspešne so svojou váhou. Nič jej vraj nepomáhalo. "Celý život som tvrdo pracovala, ale vtedy ma frustrovalo, že nič nefungovalo," povedala pre časopis People.
Riešenie prišlo v podobe spomenutého lieku. Americká hviezda uzavrela s touto spoločnosťou oficiálne partnerstvo, stala sa jej tvárou a v médiách o nej hovorí v pozitívnom svetle.
Kritici však tvrdia, že ide o jasný konflikt záujmov. Jej manžel Alexis Ohanian je okrem iného aj investorom spoločnosti, ktorá vyrába Zepbound a je členom jej predstavenstva. Práve preto viacerí považujú jej vystúpenie v relácii Today skôr za reklamu ako za osobné vyznanie.
"Vidieť Serenu, ktorá vždy reprezentovala silu a sebavedomie, propagovať produkt na chudnutie, je obrovským sklamaním," napísal jeden z priaznivcov na sociálnej sieti.
Ďalší si myslí: "To je v priamom rozpore s tým, čo už roky symbolizuje v oblasti pozitívneho vnímania tela."
Iný uviedol: "Propagovať liek, ktorého bezpečnosť je stále sporná, je nezodpovedné."
Posledný to celé zhrnul takto: "Mnoho ľudí sa môže inšpirovať Serenou a začať bez rozmýšľania užívať podobné produkty."
Williamsová však zdôraznila, že pre ňu išlo primárne o zdravie. "Nikdy som nepociťovala tlak, aby som nejako vyzerala. Bola som vždy spokojná. Ale moje telo malo bolesti kĺbov, necítila som sa dobre," povedala.
Dodala, že jej liek priniesol väčšiu duševnú pohodu. Odmieta myšlienku, že išlo len o pokus zmeniť svoj vzhľad.