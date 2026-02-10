    Blíži sa senzačný návrat Sereny Williamsovej? Antidopingový orgán naznačil možný dátum

    Serena Williamsová. (Autor: TASR/AP)
    10. feb 2026 o 09:02
    Neštartovala na žiadnom turnaji od US Open 2022.

    Americká tenistka Serena Williamsová bola tenisovým antidopingovým orgánom (ITIA) zaradená medzi hráčky oprávnené vrátiť sa k súťažnému tenisu od 22. februára.

    Zatiaľ však zostáva nejasné, či sa 23-násobná grandslamová šampiónka skutočne odhodlá k senzačnému návratu na ženský okruh.

    Štyridsaťštyriročná Williamsová vyvolala koncom minulého roka pozornosť, keď sa znovu zapojila do antidopingového testovacieho programu. V tom čase však poprela, že by tento krok signalizoval prípravu na návrat k športu, ktorému dominovala takmer dve desaťročia.

    Špekulácie opäť oživila minulý mesiac, keď sa počas vystúpenia v relácii NBC „Today“ vyhla otázkam o možnom návrate.

    Ženská tenisová asociácia (WTA) bezprostredne nereagovala na žiadosť o vyjadrenie. Williamsová, ktorá získala svoj posledný grandslamový titul vo dvojhre v roku 2017, neštartovala na žiadnom turnaji od US Open 2022.

    dnes 09:02
