Krok, ktorý všetkých prekvapil. Tenisová legenda zrejme plánuje comeback

Jedna z najlepších tenistiek histórie Serena Williamsová údajne uvažuje o návrate na kurty.
Špekulácie rozvírili informácie amerických médií, že sa štyridsaťštyriročná legenda znovu prihlásila do antidopingového programu, čo je podmienka pre účasť v súťažiach.
Víťazka 23 grandslamov vo dvojhre informovala o zaradení do testovacieho programu Medzinárodnú jednotku pre bezúhonnosť tenisu (ITIA), čo portálu The Athletic potvrdil hovorca Adrian Bassett.
"Neviem, či to znamená, že sa vracia, alebo si len necháva otvorené dvierka," uviedol hovorca ITIA.
Williamsová by mohla teoreticky hrať šesť mesiacov po opätovnom zaradení do programu. Podľa The Athletic sa ako najpravdepodobnejší javí jej štart v miešanej štvorhre na US Open.
Pre túto súťaž sa udeľujú voľné karty, tento rok sa prvýkrát hrala ako dvojdňový turnaj s upravenými pravidlami a odmenou vo výške jeden milión dolárov pre víťaza.
Hviezdnu kariéru ukončila Williamsová práve na newyorskom grandslame v roku 2022 a o rok neskôr porodila druhé dieťa.
Na WTA Tour stále pôsobí jej o rok staršia sestra Venus, ktorá sa v lete vrátila po 16-mesačnej pauze a je prihlásená na januárový turnaj v Aucklande.