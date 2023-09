Jamrichová sa nezdržala na kurte ani hodinu, súperku deklasovala

NEW YORK. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila suverénnym spôsobom do 3. kola juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Šestnásťročná a najvyššie nasadená hráčka zvíťazila v druhom kole za 58 minút nad Japonkou Nanakou Satovou po setoch 6:1, 6:1.