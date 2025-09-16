Jamrichová predviedla ďalšiu skvelú otočku. S nasadenou hráčkou zviedla tuhý boj

WTA 125 Carnas
Dvojhra žien - 1. kolo:
Renáta Jamrichová (SR) - Alina Kornejevová (Rus.-3) 1:6, 6:4, 7:6 (2)
CALDAS. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová uspela v 1. kole na turnaji WTA 125 v portugalskom Caldas de Rainha.
V 1. kole si poradila s treťou nasadenou Ruskou Alionu Kornejevovou v troch setoch 1:6, 6:4, 7:6 (2).
Slovenka strávila na kurte dve hodiny a 23 minút. Podobnú otočku predviedla aj na poslednom turnaji v Ľubľane, kde si poradila s Češkou Šalkovou.
V ďalšom kole narazí Jamrichová na skúsenú Britku Harriet Dartovú.