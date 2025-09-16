    Jamrichová predviedla ďalšiu skvelú otočku. S nasadenou hráčkou zviedla tuhý boj

    Renáta Jamrichová.
    Sportnet|16. sep 2025 o 17:31
    O svojom víťazstve rozhodla v tajbrejku.

    WTA 125 Carnas

    Dvojhra žien - 1. kolo:

    Renáta Jamrichová (SR) - Alina Kornejevová (Rus.-3) 1:6, 6:4, 7:6 (2)

    CALDAS. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová uspela v 1. kole na turnaji WTA 125 v portugalskom Caldas de Rainha.

    V 1. kole si poradila s treťou nasadenou Ruskou Alionu Kornejevovou v troch setoch 1:6, 6:4, 7:6 (2).

    Slovenka strávila na kurte dve hodiny a 23 minút. Podobnú otočku predviedla aj na poslednom turnaji v Ľubľane, kde si poradila s Češkou Šalkovou.

    V ďalšom kole narazí Jamrichová na skúsenú Britku Harriet Dartovú.

