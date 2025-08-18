Sinner stále na čele rebríčka ATP. Sabalenková dominuje, Šramková mierne klesla

LONDÝN. Taliansky tenista Jannik Sinner figuruje na čele svetového rebríčka ATP. Na konte má o 2240 bodov viac ako Španiel Carlos Alcaraz.
Obaja hráči sa v pondelok večer stretnú vo finále turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati.
Na treťom mieste zostal Nemec Alexander Zverev. Posun v najlepšej desiatke nastal iba na 9. priečke, na ktorú sa posunul Rus Karen Chačanov.
Zo Slovákov sa najvyššie nachádza Lukáš Klein, ktorý figuruje na 120. mieste. Norbertovi Gombosovi patrí 261. priečka.
Na čele ženského svetového tenisového rebríčka WTA nenastali žiadne zmeny.
Pozíciu líderky si udržala Bieloruska Aryna Sabalenková, ktorá má náskok vyše štyritisíc bodov pred Američankou Cori Gauffovou.
Tretia je wimbledonská šampiónka Iga Swiateková z Poľska.
Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková klesla z 36. na 38. miesto, Viktórii Hrunčákovej patrí 215. priečka, Renáta Jamrichová sa posunula na 279. pozíciu.
Rebríček WTA
/Poradie k 18. augusta 2025/
1.
Aryna Sabalenková
Bielorusko
12010 b
2.
Coco Gauffová
USA
7669 b
3.
Iga Swiateková
Poľsko
6101 b
4.
Jessica Pegulová
USA
5488 b
5.
Mirra Andrejevová
Rusko
4948 b
6.
Madison Keysová
USA
4579 b
7.
Čeng Čchin-wen
Čína
4553 b
8.
Amanda Anisimová
USA
3834 b
9.
Jasmine Paoliniová
Taliansko
3586 b
10.
Jelena Rybakinová
Kazachstan
3283 b
38.
Rebecca Šramková
Slovensko
1367 b
215.
Viktória Hrunčáková
Slovensko
328 b
279.
Renáta Jamrichová
Slovensko
257 b
Rebríček ATP
/Poradie k 18. augusta 2025/
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
11 480 b
2.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
9240 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
6230 b
4.
(4.)
Taylor Fritz
USA
5575 b
5.
(5.)
Jack Draper
Veľká Británia
4400 b
6.
(7.)
Ben Shelton
USA
4280 b
7.
(6.)
Novak Djokovič
Srbsko
4130 b
8.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
3545 b
9.
(9.)
Karen Chačanov
Rusko
3240 b
10.
(10.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3205 b
120.
(176.)
Lukáš Klein
Slovensko
525 b
261.
(316.)
Norbert Gombos
Slovensko
209 b