    Sinner stále na čele rebríčka ATP. Sabalenková dominuje, Šramková mierne klesla

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. aug 2025 o 12:00
    Pozrite si aktuálne rebríčky ATP a WTA.

    LONDÝN. Taliansky tenista Jannik Sinner figuruje na čele svetového rebríčka ATP. Na konte má o 2240 bodov viac ako Španiel Carlos Alcaraz.

    Obaja hráči sa v pondelok večer stretnú vo finále turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati.

    Na treťom mieste zostal Nemec Alexander Zverev. Posun v najlepšej desiatke nastal iba na 9. priečke, na ktorú sa posunul Rus Karen Chačanov.

    Zo Slovákov sa najvyššie nachádza Lukáš Klein, ktorý figuruje na 120. mieste. Norbertovi Gombosovi patrí 261. priečka.

    Na čele ženského svetového tenisového rebríčka WTA nenastali žiadne zmeny.

    Pozíciu líderky si udržala Bieloruska Aryna Sabalenková, ktorá má náskok vyše štyritisíc bodov pred Američankou Cori Gauffovou.

    Tretia je wimbledonská šampiónka Iga Swiateková z Poľska.

    Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková klesla z 36. na 38. miesto, Viktórii Hrunčákovej patrí 215. priečka, Renáta Jamrichová sa posunula na 279. pozíciu.

    Rebríček WTA

    /Poradie k 18. augusta 2025/

    1.


    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    12010 b

    2.


    Coco Gauffová

    USA

    7669 b

    3.


    Iga Swiateková

    Poľsko

    6101 b

    4.


    Jessica Pegulová

    USA

    5488 b

    5.


    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4948 b

    6.


    Madison Keysová

    USA

    4579 b

    7.


    Čeng Čchin-wen

    Čína

    4553 b

    8.


    Amanda Anisimová

    USA

    3834 b

    9.

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    3586 b

    10.


    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    3283 b

    38.


    Rebecca Šramková

    Slovensko

    1367 b

    215.


    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    328 b

    279.


    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    257 b

    Rebríček ATP

    /Poradie k 18. augusta 2025/

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    11 480 b

    2.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    9240 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    6230 b

    4.

    (4.)

    Taylor Fritz

    USA

    5575 b

    5.

    (5.)

    Jack Draper

    Veľká Británia

    4400 b

    6.

    (7.)

    Ben Shelton

    USA

    4280 b

    7.

    (6.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4130 b

    8.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3545 b

    9.

    (9.)

    Karen Chačanov

    Rusko

    3240 b

    10.

    (10.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3205 b

    120.

    (176.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    525 b

    261.

    (316.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    209 b

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner.
    Sinner stále na čele rebríčka ATP. Sabalenková dominuje, Šramková mierne klesla
    dnes 12:00
