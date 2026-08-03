    Dážď prekazil finálový deň. Pegulová viedla, muži si nezahrali ani gem

    Jessica Pegulová.
    Jessica Pegulová. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|3. aug 2026 o 07:59
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    Program nabral vinou búrok už pred začiatkom trojhodinové oneskorenie.

    Tenisové turnaje ATP i WTA vo Washingtone nespoznali v nedeľu svojho víťaza. Pre dážď vyvrcholia až v pondelok.

    V ženskom turnaji viedla vo finále najvyššie nasadená Američanka Jessica Pegulová nad Filipínčankou Alexandrou Ealovou 6:4, 1:2, no duel museli prerušiť.

    Program v nedeľu nabral vinou búrok už pred začiatkom trojhodinové oneskorenie. Po päťhodinovom márnom čakaní na vyhovujúce podmienky usporiadatelia finále žien preložili. 

    Muži sa vôbec nedostali na kurt. O turnajové prvenstvo budú súperiť tretí nasadený domáci Američan Taylor Fritz a 19-ročný Španiel Rafael Jodar.

    Tenis

    Tenis

    Jessica Pegulová.
    Jessica Pegulová.
    Dážď prekazil finálový deň. Pegulová viedla, muži si nezahrali ani gem
    dnes 07:59
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