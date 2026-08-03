Dážď prekazil finálový deň. Pegulová viedla, muži si nezahrali ani gem

Tenisové turnaje ATP i WTA vo Washingtone nespoznali v nedeľu svojho víťaza. Pre dážď vyvrcholia až v pondelok.
V ženskom turnaji viedla vo finále najvyššie nasadená Američanka Jessica Pegulová nad Filipínčankou Alexandrou Ealovou 6:4, 1:2, no duel museli prerušiť.
Program v nedeľu nabral vinou búrok už pred začiatkom trojhodinové oneskorenie. Po päťhodinovom márnom čakaní na vyhovujúce podmienky usporiadatelia finále žien preložili.
Muži sa vôbec nedostali na kurt. O turnajové prvenstvo budú súperiť tretí nasadený domáci Američan Taylor Fritz a 19-ročný Španiel Rafael Jodar.