Zverev kritizuje sankcie pre hráčov: Myslíte si, že Novaka bude zaujímať vyšší bonus?

Nemecký tenista Alexander Zverev kritizoval návrh na finančné a iné sankcie pre hráčov za časté odhlášky z turnajov kategórie Masters.
Takú možnosť pripomenuli organizátori turnaja v kanadskom Montreale, na ktorom tento rok chýbajú Jannik Sinner, Novak Djokovič aj zranený Carlos Alcaraz.
Zverev poukázal na to, že ani finančné postihy nebudú mať vplyv na elitných hráčov, ktorí už disponujú značným majetkom. Namiesto postihov by mohlo ísť aj o zvýšenie bonusov za účasť na turnajoch tejto kategórie.
"Nie je to žiadna raketová veda. Na konci roka dostávame bonusy, ak absolvujeme všetkých deväť turnajov Masters. Myslíte si, že Novaka bude zaujímať vyšší bonus?
Rád by som povedal, že má na účte viac než 400 miliónov dolárov. Niet istoty, že by ho zaujímalo o 50-tisíc dolárov viac alebo menej,“ povedal Zverev.
Podobne podľa jeho slov nepriťahuje ani pozícia v rebríčku dosiahnutá po sezóne.
"Nepredpokladám, že by ho zaujímalo jeho rebríčkové postavenie, naozaj si to nemyslím,“ dodal Zverev o 39-ročnom Srbovi, ktorý získal 24 grandslamových titulov a zarobil približne 200 miliónov dolárov len na odmenách za výkony na kurtoch.
Zverev vyhlásil, že hráči by sa mohli viac tešiť na účasť, ak by sa rozsah turnajov Masters zredukoval zo súčasného stavu 11, 12 či 13 dní na približne týždeň.
"Ak nás nútia byť mimo domova dva a pol až tri týždne počas grandslamov a rovnako je to pri Masters, nemôžu nás nútiť hrať. To je nezmysel," zdôraznil finalista Wimbledonu a nasadená jednotka na podujatí v Montreale.
Jeho vyjadrenie prichádza v období, keď kanadskí organizátori volajú po prísnejších opatreniach za neskoré odhlásenia, ktoré narušujú veľké tenisové podujatia pred štartom US Open, ktorý sa tento rok začne 31. augusta.