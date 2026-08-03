Ak Slovan vypadne z Ligy majstrov, čaká ho náročný súper. S jedným si zahral v príprave

Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v odvete 2. predkola Ligy majstrov
Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v odvete 2. predkola Ligy majstrov (Autor: Sportnet/Sarah Karácsonyová )
Sportnet, TASR|3. aug 2026 o 13:19
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Prvý zápas by odohrali vo štvrtok 20. augusta na Tehelnom poli.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade neúspechu v 3. predkole Ligy majstrov predstavia v play off Európskej ligy proti úspešnejšiemu z dvojzápasu medzi cyperským FC Pafos a rakúskym RB Salzburg.

Prvý zápas by odohrali vo štvrtok 20. augusta na Tehelnom poli, odvetu o týždeň neskôr na pôde súpera. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

Slovan tento utorok zabojuje v prvom dueli 3. predkola LM na pôde úradujúceho švédskeho majstra AIF Mjällby, súpera doma privíta o týždeň nato. Ak v tomto súboji neuspeje, ďalej narazí na víťaza z 3. predkola EL.

Pre potreby žrebu bola dvojica Mjällby - Slovan umiestnená do druhej z troch osemčlenných skupín.

Ako nenasadená mohla za možných súperov dostať aj víťazov zo súbojov Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers, PAOK Solún - Anderlecht Brusel a Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhina.

Pafos sa v minulej sezóne prebojoval do ligovej fázy LM, v ktorej obsadil 26. miesto s deviatimi bodmi a postup do vyraďovacej fázy mu ušiel len o skóre.

Toto leto narazil na „belasých“ v prípravnom zápase, v ktorom prehral 2:3. Salzburg hral v ročníku 2025/2026 ligovú fázu EL, v ktorej skončil na 31. priečke so ziskom šiestich bodov.

Úspešné tímy z dvanástich dvojzápasov play off sa predstavia v ligovej fáze EL, kde doplnia už istých trinásť účastníkov.

Zvyšných jedenásť miest doplnia zdolané tímy z play off LM. Tí, ktorí v play off EL neuspejú, budú štartovať v ligovej fáze Konferenčnej ligy.

Úradujúci slovenskí majstri tak majú účasť v európskych súťažiach v sezóne 2026/2027 už istú.

dvojice play off EL:

Trabzonspor (Tur.) - víťaz Ferencváros Budapešť (Maď.)/Górnik Zabrze (Poľ.)

víťaz KuPS Kuopio (Fín.)/Universitatea Craiova (Rum.) - zdolaný Ararat-Armenia (Arm.)/NK Celje (Slovin.)

K. Sint-Truidense VV (Belg.) - víťaz Lincoln Red Imps (Gib.)/Omonia Nikózia (Cyp.)

zdolaný Hapoel Beer-Ševa (Izr.)/Crvena Zvezda Belehrad (Srb.) - FC Viktoria Plzeň (ČR)

víťaz Shamrock Rovers (Ír.)/Egnatia Rrogozhina (Alb.) - Lilleström SK (Nór.)

víťaz Jagiellonia Bialystok (Poľ.)/Glasgow Rangers (Škót.) - víťaz FC Larne (S.Ír.)/Iberia 1999 Tbilisi (Gruz.)

zdolaný AIF Mjällby (Švéd.)/ŠK Slovan Bratislava (SR) - víťaz FC Pafos (Cyp.)/RB Salzburg (Rak.)

zdolaný Levski Sofia (Bulh.)/Kajrat Almaty (Kaz.) - víťaz PAOK Solún (Gr.)/Anderlecht Brusel (Belg.)

víťaz Lech Poznaň (Poľ.)/KÍ Klaksvík (Faer.o.) - víťaz FC Thun (Švaj.)/Víkingur Reykjavík (Isl.)

víťaz Hradec Králové (ČR)/Besiktas Istanbul (Tur.) - zdolaný GNK Dinamo Záhreb (Chor.)/FK Žalgiris Kaunas (Lit.)

víťaz Benfica Lisabon (Portug.)/Heart of Midlothian (Škót.) - zdolaný AGF Aarhus (Dán.)/Sabah Masazir (Azer.)

OFI Kréta (Gréc.) - víťaz Maccabi Tel-Aviv (Izr.)/CSKA Sofia (Bulh.)

Vizitky možných súperov ŠK Slovan Bratislava v play off EL:

Celé meno: FC Pafos 

Rok založenia: 2014

Štadión: Štadión Steliosa Kyriakidesa

Kapacita: 9394 divákov

Tréner: Ricardo Sa Pinto

Klubové farby: modrá, tmavomodrá, biela

Najväčšie úspechy: cyperský šampión, dvojnásobný víťaz Cyperského pohára, účastník ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026

Celé meno: FC Red Bull Salzburg

Rok založenia: 1933

Štadión: Red Bull Aréna

Kapacita: 30.188 divákov

Tréner: Danny Röhl

Klubové farby: červená, biela

Najväčšie úspechy: 17-násobný rakúsky šampión, deväťnásobný víťaz Rakúskeho pohára, účastník MS klubov 2025

Ďalšie termíny:

Zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta

Žreb ligovej fázy: 28. augusta

1. zápasy ligovej fázy: 16. a 17. septembra

2. zápasy ligovej fázy: 15. októbra

3. zápasy ligovej fázy: 22. októbra 

4. zápasy ligovej fázy: 5. novembra

5. zápasy ligovej fázy: 26. novembra 

6. zápasy ligovej fázy: 10. decembra

7. zápasy ligovej fázy: 21. januára 

8. zápasy ligovej fázy: 28. januára

Žreb dvojíc play off*

Zápasy play off: 18. a 25. februára 

Žreb vyraďovacej fázy*

Osemfinále: 11. a 18. marca 

Štvrťfinále: 8. a 15. apríla 

Semifinále: 29. apríla a 6. mája

Finále: 26. mája (Frankfurt)

Európska liga

    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v odvete 2. predkola Ligy majstrov
    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi v odvete 2. predkola Ligy majstrov
    Ak Slovan vypadne z Ligy majstrov, čaká ho náročný súper. S jedným si zahral v príprave
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