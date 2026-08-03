Ak Slovan vypadne z Ligy majstrov, čaká ho náročný súper. S jedným si zahral v príprave

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade neúspechu v 3. predkole Ligy majstrov predstavia v play off Európskej ligy proti úspešnejšiemu z dvojzápasu medzi cyperským FC Pafos a rakúskym RB Salzburg.
Prvý zápas by odohrali vo štvrtok 20. augusta na Tehelnom poli, odvetu o týždeň neskôr na pôde súpera. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Slovan tento utorok zabojuje v prvom dueli 3. predkola LM na pôde úradujúceho švédskeho majstra AIF Mjällby, súpera doma privíta o týždeň nato. Ak v tomto súboji neuspeje, ďalej narazí na víťaza z 3. predkola EL.
Pre potreby žrebu bola dvojica Mjällby - Slovan umiestnená do druhej z troch osemčlenných skupín.
Ako nenasadená mohla za možných súperov dostať aj víťazov zo súbojov Jagiellonia Bialystok - Glasgow Rangers, PAOK Solún - Anderlecht Brusel a Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhina.
Pafos sa v minulej sezóne prebojoval do ligovej fázy LM, v ktorej obsadil 26. miesto s deviatimi bodmi a postup do vyraďovacej fázy mu ušiel len o skóre.
Toto leto narazil na „belasých“ v prípravnom zápase, v ktorom prehral 2:3. Salzburg hral v ročníku 2025/2026 ligovú fázu EL, v ktorej skončil na 31. priečke so ziskom šiestich bodov.
Úspešné tímy z dvanástich dvojzápasov play off sa predstavia v ligovej fáze EL, kde doplnia už istých trinásť účastníkov.
Zvyšných jedenásť miest doplnia zdolané tímy z play off LM. Tí, ktorí v play off EL neuspejú, budú štartovať v ligovej fáze Konferenčnej ligy.
Úradujúci slovenskí majstri tak majú účasť v európskych súťažiach v sezóne 2026/2027 už istú.
dvojice play off EL:
Trabzonspor (Tur.) - víťaz Ferencváros Budapešť (Maď.)/Górnik Zabrze (Poľ.)
víťaz KuPS Kuopio (Fín.)/Universitatea Craiova (Rum.) - zdolaný Ararat-Armenia (Arm.)/NK Celje (Slovin.)
K. Sint-Truidense VV (Belg.) - víťaz Lincoln Red Imps (Gib.)/Omonia Nikózia (Cyp.)
zdolaný Hapoel Beer-Ševa (Izr.)/Crvena Zvezda Belehrad (Srb.) - FC Viktoria Plzeň (ČR)
víťaz Shamrock Rovers (Ír.)/Egnatia Rrogozhina (Alb.) - Lilleström SK (Nór.)
víťaz Jagiellonia Bialystok (Poľ.)/Glasgow Rangers (Škót.) - víťaz FC Larne (S.Ír.)/Iberia 1999 Tbilisi (Gruz.)
zdolaný AIF Mjällby (Švéd.)/ŠK Slovan Bratislava (SR) - víťaz FC Pafos (Cyp.)/RB Salzburg (Rak.)
zdolaný Levski Sofia (Bulh.)/Kajrat Almaty (Kaz.) - víťaz PAOK Solún (Gr.)/Anderlecht Brusel (Belg.)
víťaz Lech Poznaň (Poľ.)/KÍ Klaksvík (Faer.o.) - víťaz FC Thun (Švaj.)/Víkingur Reykjavík (Isl.)
víťaz Hradec Králové (ČR)/Besiktas Istanbul (Tur.) - zdolaný GNK Dinamo Záhreb (Chor.)/FK Žalgiris Kaunas (Lit.)
víťaz Benfica Lisabon (Portug.)/Heart of Midlothian (Škót.) - zdolaný AGF Aarhus (Dán.)/Sabah Masazir (Azer.)
OFI Kréta (Gréc.) - víťaz Maccabi Tel-Aviv (Izr.)/CSKA Sofia (Bulh.)
Vizitky možných súperov ŠK Slovan Bratislava v play off EL:
Celé meno: FC Pafos
Rok založenia: 2014
Štadión: Štadión Steliosa Kyriakidesa
Kapacita: 9394 divákov
Tréner: Ricardo Sa Pinto
Klubové farby: modrá, tmavomodrá, biela
Najväčšie úspechy: cyperský šampión, dvojnásobný víťaz Cyperského pohára, účastník ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026
Celé meno: FC Red Bull Salzburg
Rok založenia: 1933
Štadión: Red Bull Aréna
Kapacita: 30.188 divákov
Tréner: Danny Röhl
Klubové farby: červená, biela
Najväčšie úspechy: 17-násobný rakúsky šampión, deväťnásobný víťaz Rakúskeho pohára, účastník MS klubov 2025
Ďalšie termíny:
Zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
Žreb ligovej fázy: 28. augusta
1. zápasy ligovej fázy: 16. a 17. septembra
2. zápasy ligovej fázy: 15. októbra
3. zápasy ligovej fázy: 22. októbra
4. zápasy ligovej fázy: 5. novembra
5. zápasy ligovej fázy: 26. novembra
6. zápasy ligovej fázy: 10. decembra
7. zápasy ligovej fázy: 21. januára
8. zápasy ligovej fázy: 28. januára
Žreb dvojíc play off*
Zápasy play off: 18. a 25. februára
Žreb vyraďovacej fázy*
Osemfinále: 11. a 18. marca
Štvrťfinále: 8. a 15. apríla
Semifinále: 29. apríla a 6. mája
Finále: 26. mája (Frankfurt)