    Mladá Filipínka šokovala domácu favoritku. Na prestížnom turnaji vyhrala svoj premiérový titul

    Filipínska tenistka Alexandra Ealaová.
    Filipínska tenistka Alexandra Ealaová. (Autor: SITA/AP)
    TASR|3. aug 2026 o 19:32
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    Finálový duel zakončila kanárom.

    WTA Washington 2026

    Finále:

    Alexandra Ealaová (Fil.) – Jessica Pegulová (USA-1) 4:6, 6:4, 6:0

    Filipínska tenistka Alexandra Ealaová získala svoj premiérový titul na okruhu WTA.

    Vo finále turnaja vo Washingtone zdolala najvyššie nasadenú Američanku Jessicu Pegulovú v troch setoch 4:6, 6:4, 6:0.

    VIDEO: Zostrih zápasu Ealaová - Pegulová

    Dvadsaťjedenročná Ealaová prehrala úvodné dejstvo, no v ďalšom priebehu duel otočila.

    O víťazstve rozhodla suverénnym výkonom v treťom sete, v ktorom domácej favoritke nepovolila ani jeden gem.

    Finále sa začalo už v nedeľu, no za stavu 6:4 a 1:2 z pohľadu Pegulovej ho pre dážď prerušili a dohrávalo sa v pondelok.

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