Mladá Filipínka šokovala domácu favoritku. Na prestížnom turnaji vyhrala svoj premiérový titul

WTA Washington 2026
Finále:
Alexandra Ealaová (Fil.) – Jessica Pegulová (USA-1) 4:6, 6:4, 6:0
Filipínska tenistka Alexandra Ealaová získala svoj premiérový titul na okruhu WTA.
Vo finále turnaja vo Washingtone zdolala najvyššie nasadenú Američanku Jessicu Pegulovú v troch setoch 4:6, 6:4, 6:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Ealaová - Pegulová
Dvadsaťjedenročná Ealaová prehrala úvodné dejstvo, no v ďalšom priebehu duel otočila.
O víťazstve rozhodla suverénnym výkonom v treťom sete, v ktorom domácej favoritke nepovolila ani jeden gem.
Finále sa začalo už v nedeľu, no za stavu 6:4 a 1:2 z pohľadu Pegulovej ho pre dážď prerušili a dohrávalo sa v pondelok.