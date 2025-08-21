    Šramková spoznala svoju súperku na US Open. V prvom kole bude čeliť domácej hráčke

    Rebecca Šramková.
    Aryna Sabalenková odštartuje cestu za obhajobou titulu súbojom proti Švajčiarke slovenského pôvodu Rebeke Masárovej.

    NEW YORK. Slovenská tenistka Rebecca Šramková nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open 2025 proti domácej Američanke Ann Liovej.

    Rozhodol o tom štvrtkový žreb. Pre slovenskú jednotku pôjde o premiéru v hlavnej súťaži v New Yorku, štyrikrát neprešla cez kvalifikáciu.

    Šramková má s Liovou nepriaznivú bilanciu 0:1, vlani s ňou prehrala v dvoch setoch na antuke vo švédskom Bastade.

    V prípade postupu do 2. kola US Open ju čaká víťazka duelu medzi šestnástou nasadenou Belindou Benčičovou, Švajčiarkou so slovenskými koreňmi a úspešnou kvalifikantkou.

    Šramková bude vo Flushing Meadows jediným slovenským želiezkom v singli, Lukáš Klein s Viktóriou Hrunčákovou stroskotali hneď v úvodnom kole kvalifikácie.

    Najvyššie nasadená Bieloruska Aryna Sabalenková odštartuje cestu za obhajobou titulu súbojom proti Švajčiarke slovenského pôvodu Rebeke Masárovej.

    Druhá nasadená Poľka Iga Swiateková, ktorá v júli triumfovala vo Wimbledone, si zmeria sily s Kolumbijčankou Emilianou Arangovou. Tretia nasadená Američanka Cori Gauffová si skríži rakety s Austrálčankou Ajlou Tomljanovičovou.

    Obhajca trofeje v mužskej dvojhre Talian Jannik Sinnner ako nasadená jednotka vstúpi do turnaja zápasom proti Čechovi Vítovi Kopřivovi.

    Súperom druhého nasadeného Španiela Carlosa Alcaraza bude Američan Reilly Opelka.

    Srb Novak Djokovič, rekordný 24-násobný grandslamový šampión, začne svoje newyorské vystúpenie stretnutím proti americkému ľavákovi Learnerovi Tienovi-

    dnes 18:17
