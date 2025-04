Na Američanku nastavia špeciálnu taktiku. Prinútim ju robiť chyby, vraví Šramková

Slovensko posiela do boja o postup na finálový turnaj päticu hráčok - Viktóriu Hrunčákovú, Renátu Jamrichovú, debutantku Miu Pohánkovú, deblistku Terezu Mihalíkovú a jednotku REBECCU ŠRAMKOVÚ .

Slovensko hostí kvalifikačnú skupinu Pohára Billie Jean Kingovej. Do bratislavského Národného tenisového centra (NTC) zavítajú hráčky z USA a Dánska.

Takisto aj Američanky majú všetky hráčky výborné. Rok s nimi cestujem po turnajoch. Bude to veľmi ťažký súper aj bez Jessicy Pegulovej a Danielle Collinsovej.

Američanky prídu v oklieštenom zložení, Dánky nemajú svoju najlepšiu hráčku Claru Tausonovú. Ako to zmenilo predzápasové prognózy?

Pomaly sa adaptujem na zápasový kolotoč, ktorý je neskutočne únavný. Som rada, že môžem byť dva týždne doma, pretože od Vianoc som bola na Slovensku len šesť dní. Takže si to užívam.

Je to veľmi náročné. Keď sme s trénerom prenikli medzi najlepšiu päťdesiatku, hovorili sme si, že sme poskočili o dve úrovne vyššie.

Tento rok ste precestovali za turnajmi tisíce kilometrov, teraz musíte prepnúť na tímovú súťaž. Je to náročné?

Ja už mám svoj vek (28 rokov, pozn.), takže dúfam, že ma to skôr povzbudí ako rozhodí. Emotívne to bolo aj v Maláge, kam prišlo tiež veľa fanúšikov.

Prvýkrát budete doma ako slovenská jednotka. Čo to pre vás znamená?

Až na štvrťfinálový zápas v Meride som si podľa mňa udržala dobrý level od úvodu roka. Ani jeden zápas nebol zlý a tie svetové hráčky patria do inej ligy.

Bola som šokovaná hneď v Brisbane, keď som tam letela chorá a hrala som s TOP 50 hráčkou sveta. Bol to prísny začiatok.

Ste spokojná s výsledkami aj posunom v rebríčku WTA?

Nejaké menšie body som obhajovala, ale je to iné, keď uhráte kolo na grandslame, ako keď sa musíte predrať cez nejakú kvalifikáciu. Je to na jednej strane ľahšie, na druhej strane ťažšie kvôli tým hráčkam.

Viac bodov začnete obhajovať od turnaja v Ríme. Mení sa mentalita hráčky, keď vie, že musí?

Tak sa na to netreba pozerať, že musí. Vždy si treba spočítať, koľko bodov je uhratých od začiatku sezóny, aby vyšiel priemer. Nie je to pravidlo, že práve v Ríme musím zahrať lepší výsledok. Je to o celom roku, nesnažíme sa dávať na seba tlak, že musím niečo obhajovať.