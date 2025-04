Súperky sú oslabené, Slovenky si doma veria. Je to len na nás, vraví Lipták

Od piatka do nedele ich čakajú v Bratislave reprezentácie USA i Dánska a každá z pätice nominovaných chce pomôcť tímu k postupu na novembrový finálový turnaj do čínskeho Šen-čenu.

Slovenky nastúpia v takmer najsilnejšom zložení, chýba len zranená Anna Karolína Schmiedlová.

Dánkam nepomôže líderka Clara Tausonová (21. WTA) a Američanky sa musia vyrovnať s absenciou svetovej trojky Jessicy Pegulovej, Danielle Collinsovej i McCartney Kesslerovej.

„Očakával som, že môže dôjsť k zmenám, keďže nominačné termíny sú strašne skoro. Pre hráčky to je veľmi náročné, aby vedeli po tých turnajoch, ktoré absolvujú, či budú pripravené. Čo sa týka výmen v americkom tíme, je to ich tretia vlna. Nechcel som však povedať, že majú slabý tím. Je to pre nás stále výzva.

Sú to silné hráčky, všetky patria do prvej osemdesiatky, čiže my opäť do toho stretnutia ideme s tým, že môžeme prekvapiť. Oni sú favoriti, majú skvelý deblový pár. Vždy sme do zápasov s Amerikou išli s cieľom prekvapiť a dvakrát sa nám to podarilo,“ povedal Lipták.

VIDEO: Matej Lipták na tlačovke