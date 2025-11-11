Naposledy skrečovala, tri týždne nehrala zápas. Šramková verí, že nastúpi

CORDOBA. Slovenská tenistka Rebecca Šramková robí všetko pre to, aby mohla nastúpiť na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej.
Do argentínskej Cordoby vycestovala s tímom, hoci nehrala tri týždne od skreču na turnaji WTA v Tokiu.
Slovenská jednotka si natrhla sval na priťahovači. „Noha je už na tom oveľa lepšie, aj preto mi povedali, že ju môžem začať zaťažovať a behať. Naplno to síce ešte nie je, ale pomaličky sa snažíme pridávať.
Na antuke je to ešte o čosi ťažšie, nadmorská výška a vietor tomu vôbec nepridávajú. Tým, že kurty nie sú najrovnejšie, nemôžem hrať úplne svoj tenis. Budem sa musieť prispôsobiť. Bude to viac o kondičke, určite sa budú hrať dlhšie výmeny.
O to náročnejšie to bude. Túžba hrať je však veľká, pracujeme na tom, odkedy som priletela domov z Tokia. Verím, že budem pripravená,“ uviedla Šramková podľa Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Slovenky čaká v Argentíne v piatok 14. novembra súboj s domácou reprezentáciou a o deň neskôr aj so Švajčiarskom.
„Chcela by som si znova zahrať na finálovom turnaji a môcť sa s babami pokúsiť zopakovať si výsledok z Malagy. Potrebujeme v Cordobe vyhrať skupinu, aby sme sa dostali do budúcoročnej kvalifikácie.
Reprezentácia je u mňa vysoko, inak by som už dávno bola na dovolenke a oddychovala. Sezóna bola totiž skutočne náročná, odohrali sme 26 turnajov, a to nerátam Pohár Billie Jean Kingovej," pripomenula 74. hráčka rebríčka WTA.